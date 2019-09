Ladja Conception je potonila. Foto: Reuters

Petim članom posadke se je uspelo rešiti. Ladja Conception je bila zasidrana le nekaj metrov od otoka Santa Cruz okoli 145 kilometrov zahodno od Los Angelesa, vzrok požara pa še ni znan.

Obalna straža je klic na pomoč prejela v ponedeljek ob 3.30. Ko je zagorelo, je bilo po besedah šerifa Billa Browna na krovu ladje 39 ljudi.

Po poročilih naj bi bili nekateri potniki ujeti pod palubo, tistim, ki so se rešili, pa naj bi to uspelo, ker naj bi spali v glavni kabini namesto pod palubo. Uspelo jim je skočiti z ladje, nato pa jih je rešila ladja The Great Escape.

Šerif Brown je dejal, da so med požarom morda eksplodirale jeklenke kisika ali propan, ni pa znamenj, da bi to tudi sprožilo požar. Klic na pomoč namreč ni omenjal eksplozije, je dejal.

Kapitan Rochester je dejal, da je ladja v celoti izpolnjevala varnostna pravila in da ni imela prejšnjih kršitev, poroča BBC.

Ladja se je potopila 20 metrov globoko okoli 18 metrov od severne obale otoka Santa Cruz.

Služila je za potapljaške izlete, v času nesreče pa je bila na zadnjem dnevu tridnevnega izleta.