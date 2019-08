V Portlandu se je zbralo okoli 500 skrajnih desničarjev iz vse države. Foto: Reuters

Organizatorji skrajnodesničarskega shoda so pozivali, naj se antifašisti (antifa oziroma protifašistično gibanje) označijo za domačo teroristično organizacijo, čemur naklonjenost izraža tudi predsednik Donald Trump. Sicer nedovoljenega shoda naj bi se udeležilo okoli 500 skrajnih desničarjev iz vse države. Nekateri se imeli tudi kape z napisom "Naredimo Ameriko spet veliko", kar je bil Trumpov slogan iz predsedniške kampanje leta 2016.

Kljub močni prisotnosti policije je prišlo po shodih do manjših spopadov med obema skupinama, poroča BBC. Policija je sporočila, da je pri obeh skupinah zasegla orožje, kot so železne palice, in ščite.

Vsaj šest ljudi je lažje ranjenih, enega človeka so odpeljali v bolnišnico. Načelnica policije v Portlandu Danielle Outlaw je dejala, da aretiranim grozijo obtožbe, med drugim o oviranju dela policije, upiranju aretaciji in nezakoniti uporabi orožja.

Na vrhuncu protestov je bilo na ulicah v središču mesta okoli 1.200 ljudi, je sporočila policija. Guardian poroča, da je bilo vzdušje v mestu zelo napeto.

Soočenje skrajnega desničarja in antifašista. Foto: Reuters

Shod skrajne desnice, ki naj bi bil odziv na junijski napad na desničarskega publicista Andya Ngoja, je promoviral predvsem Joe Biggs, član skrajno desne skupine Proud boys in nekdanji zaposleni na portalu Infowars Alexa Jonesa, ki širi teorije zarot in lažne novice.

Ameriška organizacija za državljanske pravice The Southern Poverty Law Center je skupino Proud boys označila za skupino, ki širi sovraštvo. Člani Proud boys so bili vpleteni v prejšnje skrajno desne shode in nasilne ulične spopade v Portlandu. Oni medtem nasilnost očitajo svojim nasprotnikom.

Antifašisti, ki so se organizirali zoper skrajno desnico, so sporočili, da ta namerava prinesti "politično nasilje" na ulice mesta, ljudi pa so pozvali, naj "branijo Portland pred skrajnodesničarskimi napadi".

Svojo udeležbo na skrajno desnem shodu so napovedale tudi druge skupine, med njimi American Guard, ki jo judovska nevladna organizacija Antidefamation League označuje za skrajno skupino belske nadvlade.

V Portlandu je bilo v zadnjih dveh letih veliko vse nasilnejših shodov. Številne je po poročanju BBC-ja organiziral Joey Gibson, vodja skrajno desne skupine Patriot Prayer (Domoljubna molitev).