Portoričani slavijo guvernerjevo napoved odstopa. Foto: Reuters

Rossello je še v nedeljo na Facebooku objavil videoposnetek, v katerem se je opravičil za napake, a dejal, da ne bo odstopil s položaja. Zdaj se je očitno uklonil volji ljudstva in napovedal odstop za 2. avgust.

Povod za množične proteste je bilo razkritje komunikacije med Rossellom in enajstimi moškimi političnimi zavezniki prek kratkih telefonskih sporočil (SMS).

Objava 880 strani žaljive komunikacije med guvernerjem in kolegi, v kateri so se med drugim norčevali iz žrtev orkana Maria, ne manjka pa niti homofobnih in seksističnih komentarjev, je sprožila množične proteste pred Rossellovo rezidenco v prestolnici San Juan.

"Nadaljevati v tem položaju bi otežilo vzdrževanje uspehov, ki sem jih dosegel," je Rossello pojasnil svoj odstop, ki je sprožil veselje in slavja na ulicah San Juana.

Rossella (desno) bo nadomestila Wanda Vazquez. Foto: Reuters

Wanda Vazquez nova guvernerka

Na čelu Portorika ga bo v skladu z ustavo nadomestila portoriška sekretarka za pravosodje Wanda Vazquez. Zamenjati bi ga sicer moral državni sekretar, ki pa je zaradi vpletenosti v škandal tudi že odstopil.

Množični protesti so razočarane Portoričane združili v jezi proti vladi. Rossellu mnogi očitajo zlorabe javnih sredstev za osebne namene, medtem ko skoraj polovica od skupno 3,2 milijona državljanov (43,5 odstotka) živi pod pragom revščine. Portoriko je ob tem še vedno sredi prestrukturiranja 70 milijard dolarjev dolga, kar nadzira zvezna vlada v Washingtonu.

Počasno okrevanje po orkanu Maria

Nazadnje so tako številčni protesti državo zajeli po tragičnem orkanu Maria pred dvema letoma, ko ZDA državi s statusom ameriškega ozemlja, ne pa tudi zvezne države, ni poslala pomoči. Orkan je septembra 2017 zahteval 1.500 življenj in povzročil za sto milijard dolarjev škode, obnova pa poteka počasi.

Okoli 30.000 družin je še vedno razseljenih ali živi v poškodovanih hišah brez strehe nad glavo. Počasna obnova infrastrukture negativno vpliva tudi na turizem, ki je glavni vir dohodka za deželo.