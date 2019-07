Donald Trump si resolucije očitno ne jemlje preveč k srcu, saj je kot vrhunec dneva omenil, da so resolucijo podprli le štirje republikanski kongresniki in da je predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi kršila pravila spodnjega doma. Foto: Reuters

Resolucija je bila v predstavniškem domu, kjer imajo demokrati večino, sprejeta z 240 glasovi proti 187. Takoj po glasovanju je demokratski kongresnik Al Green vložil zahtevo o impeachmentu (ustavna obtožba) ameriškega predsednika, ki jo je vodstvo stranke za zdaj ovrglo, a hkrati pozvalo člane, naj si še naprej prizadevajo v tej smeri.

Resolucijo so sicer podprli tudi neodvisni kongresnik Justin Amash in štirje republikanski kongresniki, med njimi edini afroameriški republikanec Will Hurd iz Teksasa, kongresnik iz Pensilvanije Brian Fitzpatrick, Fred Upton iz Michigana in kongresnica iz Indiane Susan Brooks.

Kaj piše v resoluciji?

Resolucija je "obsodila rasistične izjave Donalda Trumpa", ki jih je izrekel proti kongresnicam, pri čemer se sklicuje na ustanovne očete ZDA in nekdanje predsednike. "Priseljevanje je definiralo vsak korak ameriške zgodovine," so zapisali in dodali, da so "vsi Američani, razen domorodcev in zasužnjenih Afroameričanov, priseljenci ali potomci priseljencev". Ob tem so dodali, da domoljubja ne definirata "rasa in narodnost, temveč sledenje idejam ustave, ki narekuje enakost, svobodo, vključenost in demokracijo". V Resoluciji so obsodili tudi Trumpove izjave, s katerimi prosilce za azil označuje za "napadalce", poroča BBC.

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je Trumpove "rasistične" izjave označila za "nespoštljive in odvratne", pri čemer jo je republikanec Kevin McCarthy opomnil, da je s svojimi komentarji prekršila pravila spodnjega doma kongresa, saj nasprotujejo načelu "reda in spodobnosti".

Trump kljub resoluciji zadovoljen

Ameriški predsednik Donald Trump se je na resolucijo spodnjega doma kongresa seveda že odzval na Twitterju, kjer je zapisal, da je zadovoljen, da je republikanska stranka pri glasovanju pokazala "složnost glede mojih izjav, ki sem jih izjavil o demokratskih kongresnicah. Če hočete resnično videti njihove izjave, si samo poglejte strašne stvari, ki so jih rekle o naši državi, Izraelu in še in še. Ravno one, ki so najvidnejše predstavnice spodnjega doma kongresa, so tako grenkobne in sovražne."

Ob tem je opozoril, da so med 187 republikanci resolucijo podprli le štirje. "Vau! Prav tako pa se je tokrat zgodilo prvič od leta 1984, da je bila predsednica predstavniškega doma izključena, saj je kršila pravila doma. Kakšen dan!" Vse štiri kongresnice so prebivalce že pozvale, naj se raje kot na besede predsednika osredotočajo na samo politiko.

Demokratične kongresnice, ki so bile žrtve Trumpovih nekorektnih izjav (z leve proti desni): Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez in Rashida Tlaib. Foto: Reuters

Donald Trump je pred dnevi v tvitih štiri demokratske kongresnice poslal "domov", v svoje države, "katerih vlade so popolnoma in v celoti katastrofalne". Ameriški predsednik kongresnic sicer ni imenoval po imenu, a identiteta "četverice" je znana.

Vse kongresnice, razen Ilhan Omar iz Minnesote, ki je bila rojena v begunskem taborišču v Somaliji, so iz ZDA in tudi ameriške državljanke. Rashida Tlaib iz Michigana, Alexandria Ocasio Cortez iz New Yorka in Ayanna Pressley iz Massachusettsa, pa tudi Omarjeva, so Trumpa seznanile: "Edina država, na katero prisegamo kot članice kongresa, so ZDA. Zato se tudi borimo, da bi jo obvarovale pred najhujšim, najbolj skorumpiranim in najbolj nesposobnim predsednikom, kar smo jih kdaj videle."

Ameriški predsednik se je z napadalnim tvitom vključil v spor med demokratsko predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi in kongresnicami glede zakona o izredni pomoči za reševanje humanitarne krize na meji, to so namreč zahtevale ostrejše besedilo do vlade v predlogu zakona.

Nabiranje političnih točk pred volitvami 2020

Resolucija predstavniškega doma kongresa sicer nima posledic za predsednika, ki si je s tem le utrdil podporo svoje volilne baze. Republikanci, ki so dan prej morda kritizirali predsednika, so se mu pred glasovanjem postavili v bran in trdili, da ni rasist. "Po večinski oceni je bil Trumpov napad na mlade kongresnice poskus, da bi razklal demokrate," pa je poročal RTV-jev dopisnik iz Washingtona Edvard Žitnik, ki dodaja, da Trump "z radikalnimi stališči, čeprav so ocene o tem deljene, stranko vlečejo močno na levo in tako zmanjšujejo možnosti Trumpovega demokratskega izzivalca ali izzivalke, kdor koli že bo", na prihodnjih predsedniških volitvah 2020.

"Prav tako so si mnenja bolj ali manj enotna, da resolucija in tudi sicer celotna zgodba z mladimi kongresnicami Trumpu ne bo politično škodila: tako kot skoraj vedno doslej se vrste njegovih zvestih privržencev niso bistveno osule, novih pa si tudi ne bo pridobil," dodaja Žitnik.