Jussie Smollet ob prihodu na sodišče. Foto: Reuters

36-letni igralec, ki igra v seriji Empire, naj bi napad nase uprizoril zaradi slave, napredovanja v karieri in višjega plačila. Smollett naj bi lagal, da sta ga konec januarja napadla, pretepla in ozmerjala dva podpornika predsednika Donalda Trumpa ‒ da podpirata predsednika, naj bi dokazovala s tem, ko sta nosila rdečo kapico z napisom Naredimo Ameriko znova veliko (Make America Great Again). V resnici naj bi šlo za njegova prijatelja, po rodu iz Nigerije, Abela in Olo Osundaria.

Neznanca naj bi ga napadla in Smollettu okoli vratu nadela zanko za obešanje, zato je napad prijavil policiji, ta pa je kmalu po uvedbi preiskave ugotovila, da z zgodbo nekaj ni v redu. Smollett naj bi si poslal grozilno pismo v studio v Chicagu, kjer snemajo nadaljevanko Empire. Policijski šef Chicaga Eddie Johnson je dejal, da je Smollett izkoristil jezo in bolečino rasizma za promocijo lastne kariere. "Ta promocijska poteza je madež na mestu, ki si ga Chicago res ni zaslužil," je dejal Johnson.

Ko je Smollett prijavil napad, je več ljudi protestiralo njemu v prid, a izkazalo se je, da je šlo za prevaro. Foto: Reuters

"Najzlobnej[i del zarote je bila zanka okoli vratu"

Velika porota je proti 36-letnemu Smollettu v sredo zvečer potrdila obtožnico lažne prijave, zaradi katere mu grozijo od enega do treh let zapora, plačati bo moral tudi vse stroške preiskave. Sodnik John Fitzgerald Lyke je dejal, da je bil najzlobnej[i del njegovega načrta zanka okoli vratu. "Ta simbol prikliče v spomin najhujše grozote iz naše zgodovine," je dejal sodnik.

Policija ga je uradno obravnavala kot žrtev domnevnega napada 29. januarja vse do preteklega tedna, ko sta Nigerijca priznala sodelovanje v zrežiranem, lažnem napadu.

Smollett je nigerijskima bratoma za sodelovanje plačal 3.500 dolarjev, a kar s čekom, zato so ga hitro izsledili. Eden izmed bratov je Smollettov osebni trener. Napad je Smollett postavil pred eno od nadzornih kamer mesta, ki pa je bila na njegovo nesrečo obrnjena v drugo smer. Smolletta je na poti domov z zanko okrog vratu ujela druga kamera in nemudoma se je zastavilo vprašanje, zakaj je po napadu ni snel.

Brata sta plačilo za napad porabila za izlet v Nigerijo, policija pa ju je aretirala ob vrnitvi v Chicago. Po 48 urah pridržanja in zaslišanj sta brata Osundario povedala, kako je zadeva dejansko potekala. Srečali so se na ulici, kjer sta Smolletta ozmerjala in porivala, mu nataknila zanko, nato pa so šli vsak svojo pot.

Voda na mlin Trumpa in njegovih pristašev

Primer je dobil tudi politične razsežnosti, saj se Trumpovi podporniki skupaj s predsednikom ZDA počutijo žrtve in poudarjajo, da so zdaj vse obtožbe o rasizmu in homofobiji na njihov račun v zadnjih treh letih lažne in izmišljene kot napad na Smolletta. Nasprotniki rasizma in homofobije, ki so začeli igralcu takoj izražati podporo in takoj obsojati Trumpa in njegove pristaše, pa so v zadregi. Med njimi je tudi predsedniška kandidatka Kamala Harris.

Smollet krivdo zavrača.

Trump je domnevni napad obsodil s tvitom, da kar zadeva njega, se kaj hujšega človeku ne more zgoditi. Nato je tvitnil še vprašanje, kaj bo z več desetimi milijoni ljudi, ki jih je igralec užalil s svojimi rasističnimi in nevarnimi izjavami.