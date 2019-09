Protestnik z mačeto na shodu proti predsedniku Moiseju. Foto: Reuters

Na ulicah se je zbralo več tisoč protestnikov, ki so v premožnih soseskah Delmas in Petion Ville prestolnice Port-au-Prince ropali trgovine, banke, finančne pisarne, bankomate in lekarne. Na ulicah so iz gorečih gum postavili barikade.

V eni revnejših sosesk Cite Soleil so napadli policijsko postajo in jo oropali pohištva in strehe, poroča BBC.

"Ljudje bodo vzeli vse, kar najdejo, da bi izboljšali svoje hiše, saj so siti tega, da jih zmoči vsakič, ko dežuje," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal protestnik Steven Edgard.

Policija je v času protestov večkrat posredovala s pravimi naboji. Foto: Reuters

Policija je proti protestnikom uporabila solzivec in izstrelila tudi prave naboje. Tiskovni predstavnik policije je sporočil, da so bili na protestih med 16. in 25. novembrom ustreljeni štirje ljudje.

Haitijci že dva tedna protestirajo zaradi pomanjkanja hrane in goriva, šibitve valute, dvomestne inflacije ter obtožb o korupciji med vplivnimi haitijskimi politiki. Številni predsednika Jovenela Moiseja pozivajo, naj odstopi, ker njegovi vladi ne uspe najti poti iz krize in pomanjkanja v državi.

Predsednik skuša pomiriti protestnike

Predsednik je v četrtek poskusil strasti umiriti z zamenjavo varnostnih uradnikov, potem ko so humanitarne skupine zahtevale zamenjavo domnevno odgovornih za pokol v revni soseski La Saline v prestolnici.

Zaradi nemirov je predsednik tudi odpovedal svoj govor na Generalni skupščini Združenih narodov in nagovoril ljudstvo. Pozval je k vzpostavitvi vlade narodne enotnosti, s čimer želi pomiriti nasprotovanje vladi, potem ko je predstavnik vladajoče stranke na enem izmed protestov s pištolo ustrelil proti množici protestnikov in ranil fotografa.

Protesti v eni najrevnejših ameriških držav so potekali že februarja, ko je Moise zavrnil odstop, češ da države ne bo prepustil "oboroženim tolpam in preprodajalcem droge".