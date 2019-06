Material je mešanica betona, ki je trikrat močnejša od običajnega betona, ki se ga uporablja v gradnji. Če se bodo stanovalci odločili, pa ga lahko tudi obarvajo, s čimer bodo ustvarili vibrantno sosesko. Foto: Team Camron

Brez ustreznega zatočišča na svetu živi milijarda ljudi, do leta 205 se bo število potrojilo.

Še pred enim letom sta neprofitna organizacija New Story, ki si prizadeva k odpravi revščine, in visokotehnološko podjetje ICON naznanila, da so s 3D-tiskalnikom uspešno natisnili prvo hišo in razvili tehnologijo, ki bi lahko izboljšala življenje družin brez domov po vsem svetu.

Ranljivejše skupine so navadno zadnje, ki imajo korist od tehnologije. Yves Béha, arhitekt

Da ne bo pomote, seveda to ni bil prvi objekt izdelan s 3D-tiskalnikom. Njegova posebnost je v tem, da je ICON-u uspelo razviti takšen 3D-tiskalnik, ki lahko dela v nepredvidljivih okoliščinah, kot so omejeni vodni in električni viri ali delovna sila, hkrati pa ne proizvaja odpadnih snovi (zero-waste).

Hitra, poceni in kakovostna gradnja

Ob tem je zanimivo, da je tovrstni tiskalnik relativno hiter in cenovno dostopen, vsaj v primerjavi z do zdaj znano 3D-tehnologijo, ki zahteva svoj čas in seveda denar. New Story in ICON sta lani v Austino v ameriški zvezni državi Texas natisnila poskusno hišo v manj kot 48 urah.

"Ranljivejše skupine so navadno zadnje, ki imajo korist od tehnologije," pravi arhitekt Yves Béhar iz arhitekturnega biroja fuseproject, ki je k projektu New Story in ICON pristopil z arhitekturnimi rešitvami, oblikovanimi v sodelovanju z lokalnimi prebivalci.

Arhitekt dodaja, da so bili pri projektu soočeni s številnimi pomisleki, kot so: kako sploh izdelati 3D-tiskalnik, ki bo lahko poustvariti enak model hiše, ki bo hkrati trajnostno naravnan in vzdržen za življenje večgeneracijskih družin, in še, kako v ta koncept vpeljati navade domačinov, njihove tradicije in ga združiti s sodobno tehnologijo.

New Story še vedno ni razkril, kje točno bodo zgradili novo skupnost, znano je le to, da bo nekje v Latinski Ameriki. New Story je zadnja tri leta v Mehiki, na Haitiju, v El Salvadorju in Boliviji postaviti 22 skupnosti za več kot 2.200 družin, ki živijo na robu preživetja, je za MMC pojasnila vodja pisarne New Story Sarah Lee. Sogovornica razloži, da za zdaj tudi še nimajo številke, koliko domov v omenjeni skupnosti bodo natisnili.

Odplačevanje brez obresti

Kot kaže, je organizaciji New Story, podjetju ICON in arhitekturnemu biroju fuseproject uspelo preseči pomisleke in zasnovati koncept novih in cenovno dostopnih domov, ki bodo zagotovile potrebam več generacij tudi v prihodnje.

Zemljišča so v lasti kmetov in obrtnikov, pri čemer New Story financira postavitev objektov, denar dobijo s pomočjo donatorjev, družine pa posojilo vračajo brez obresti in hipoteke.

Hiša se lahko po potrebi nadgradi v nadstropje

Hiše, ki jih bodo začeli tiskati že poleti, bodo narejene iz betona, pri čemer so oblikovali takšno statično rešitev, da je med dvema izbrizganima plastema vmesni, notranji, del ojačan s cikcak vzorcem betona, pri čemer bodo v praznine dodali armaturo in s tem preprečili lateralno premikanje zidov.

Zasnova hiše je preprosta, etažna, z možnostjo nadgraditve v nadstropje, če bi se družina, recimo, povečala z novimi družinskimi člani. Vsaka parcela bo velikosti 120 kvadratnih metrov, notranjost tipskega doma pa okoli 55 kvadratnih metrov. Družine, ki bodo živeli v skupnosti, to so predvsem kmetje in obrtniki, večinoma tkalci izdelkov iz listov palme, so bile od samega začetka vpletene v projekt, predvsem tako, da so snovalcem opisale svoj način življenja in svoje potrebe.

Upoštevali kulturo prebivalcev bivanja na prostem

Hiše so zato v fuseproject zasnovali tako, da je streha objekta nameščena nekoliko čez samo strukturo, iz dveh razlogov: prvi upošteva kulinarično kulturo domačin

Arhitetki iz biroja fuseproject so tesno sodelovali z domačini, saj so pri zasnovi hiš upoštevali njihove življenjske navade. Foto: Team Camron

ov, vezano na zunanji prostor, kjer pripravljajo hrano, kuhajo in jedo, zato so arhitekti po tem delom strehe zasnovali zunanjo kuhinjo.

Poleg tega, da je ta del stičišče za socializacijo, je hkrati idealno zavetje pred žgočim soncem in dežnimi nalivi. Parcele v velikosti 120 kvadratnih metrov so izbrane z namenom, da bodo lahko imeli prebivalci pred hišo tudi kokoši in vrtove.

Tehnologija bo objekte prilagodila tropskemu okolju tudi s premišljeno postavitvijo oken, vrat in odprtega prostora v notranjosti, ki bo omogočala naravno prezračevanje.

Beton bodo lahko tudi obarvali

V sami notranjosti hiše bodo sicer določeni deli že pritrjeni na stene, kot so niše v kuhinji in kopalnici, sedišča, police in stopnice. Tiskanje zidov in strukturnih elementov bo hitro, saj bodo za eno hišo potrebovali 24 ur.

Notranjost in zunanjost objekta bo ohranila vertikalno strukturo sledi 3D-tiskalnika, zato ni potrebe po fasadi in beljenju notranjih sten, pri čemer so arhitekti prebivalcem ponudili možnost, da v beton zmešajo barvo, s čimer lahko soustvarijo barvito in vibrantno sosesko.