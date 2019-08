Žalovali so tudi Mehičani, ki živijo tik ob ameriški meji v Ciudadu Juarezu. Med žrtvami naj bi bilo tudi več Mehičanov. Foto: Reuters

Ameriški mediji pišejo, da je napad v trgovini Walmart v El Pasu, ki leži le nekaj kilometrov stran od ameriško-mehiške meje, izvedel Patrick Crusius. Sodeč po posnetkih nadzornih kamer, je v soboto vstopil v nakupovalni center oborožen z avtomatsko puško, na glavi pa je imel glušnike, in začel streljati.

V trgovini je bilo takrat okoli 3.000 kupcev, ki so prišli večinoma po šolske potrebščine za svoje otroke. V njej je bilo tudi 100 zaposlenih.

Po podatkih načelnika policije v El Pasu Grega Allena so policisti šest minut po obvestilu prispeli na kraj napada in aretirali napadalca, ki se pri tem ni upiral. Ironično je, da je prav trgovina Walmart eden od največjih prodajalcev orožja v ZDA in nova, čeprav kot vedno kratkotrajna debata o orožju se bo zanesljivo osredotočila tudi na to.

Crusius naj bi bil nedružaben, tih in malce čudaški človek, ki ni skrival sovraštva do priseljencev iz Latinske Amerike.

Ob napadu je bilo v trgovini okoli 3.000 ljudi. Foto: Reuters

Poklon strelcu iz Christchurcha

Oblasti preiskujejo, ali je prav napadalec nekaj ur pred napadom na spletni strani 8chan, na kateri posamezniki izmenjujejo skrajna stališča, pogosto rasistična, objavil "belski manifest", v katerem je izrazil sovraštvo do priseljencev in zagovarjal belsko nadvlado. Če je manifest res napisal mladenič in je šlo za zločin iz sovraštva, bo to že tretje množično streljanje v manj kot petih mesecih, ki je bilo pred tem napovedano na omenjeni strani, piše Guardian.

V manifestu je avtor izrazil tudi sovraštvo do mešanja ras in zapisal, da bi moralo biti ozemlje ZDA pregrajeno in ločeno za različne rase. Izrazil je tudi podporo morilcu, ki je v Christhcurchu na Novi Zelandiji letos ubil 51 ljudi.

V mestu živi 80 odstotkov Latinskoameričanov

El Paso je mesto v zahodnem Teksasu, v katerem živi 680.000 ljudi, od tega je 80 odstotkov Latinskoameričanov. Vsak dan na delo v El Paso peš pride 23.000 ljudi iz sosednjega mesta na drugi strani meje, Ciudada Juareza.

Trump: To je bilo strahopetno dejanje

Predsednik ZDA Donald Trump, ki je svojo kampanjo leta 2016 začel prav z izrazi nestrpnosti do priseljencev iz Mehike, je tvitnil, da je prišlo v El Pasu do strašnega streljanja. "Poročila so zelo slaba, veliko ubitih. Delam z državnimi in lokalnimi oblastmi in policijo. Govoril sem z guvernerjem, izrazil sem mu popolno podporo zvezne vlade," je zapisal Trump. Nato je dodal: "Streljanje ni le tragedija, ampak strahopetno dejanje. Strinjam se z vsemi, ki obsojajo to sovražno dejanje. Ni razlogov ali izgovorov, ki opravičujejo ubijanje nedolžnih ljudi."

Napad so obsodili vsi demokratski predsedniški kandidati, Teksašan Beto O'Rourke pa je prekinil kampanjo in odhitel v domači El Paso.

Strelski napad včeraj je najhujši v ZDA po novembru 2017, ko je strelec prav tako v Teksasu, v Sutherland Springsu, ubil 26 ljudi. Pred nekaj dnevi je strelec odprl ogenj med festivalom česna v Kaliforniji, ubil tri ljudi in jih ranil 12. Med ubitimi je bil tudi šestletni deček.