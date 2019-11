Pomiloščeni Edward Gallagher s soprogo in odvetnikom. Foto: AP

Predsednik ZDA je tudi odredil napredovanje za odlikovanega pripadnika enote Tjulnjev, obsojenega zaradi poziranja z mrtvim ujetnikom Islamske države.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Stephanie Grisham je v izjavi zapisala, da je predsednik odgovoren za zagotavljanje izvajanja zakona in da je, ko je to primerno, "odobrena pomilostitev".

"Že več kot 200 let se predsedniki poslužujejo svojih pooblastil, da dodelijo drugo možnost posameznikom, ki si to zaslužijo, vključno s tistimi v uniformah, ki so služili naši državi. Ta dejanja so v skladu s to dolgo prakso."

Streljali civiliste

Poročnik Clint Lorance je zaradi uboja dveh civilistov v Afganistanu prestajal 19-letno zaporno kazen. Majorja Matthewa Golsteyna, ki je zločin priznal, je januarja čakal proces zaradi uboja neoboroženega Afganistanca, ki ga je sumil izdelovanja bomb.

Edward Gallagher, poveljnik Tjulnjev, posebne enote ameriške mornarice, pa je bil obtožen streljanja civilistov v Iraku, uboja vojnega ujetnika z lovskim nožem in groženj drugim pripadnikom posebnih mornariških enot, če ga bodo prijavili.

Prejšnji mesec je admiral Mike Gilday, vodja pomorskih operacij, zavrnil prošnjo za pomilostitev Gallagherja in potrdil kazen vojaške porote, po kateri so gallagherju takrat znižali čin.

Vsi trije častniki so v konservativnih medijih predstavljeni kot junaki, svoje stališče pa je Trump strnil že v enem od svojih oktobrskih tvitov: "Naše fante urimo v ubijanju, ko ubijajo, pa jih kaznujemo."

Častnike prijavili soborci

Častnike so prijavili njihovi soborci, ki so tudi pričali proti njim, vojaško tožilstvo in poveljniki so bili enotnega mnenja, da možje zaslužijo kazen, v primeru Gallagherja tudi odvzem čina.

Pomilostitvi sta nasprotovala tudi obrambni minister Mark Esper in vojaški sekretar Ryan McCarthy. Nekdanji načelnik generalštaba general Martin Dempsey je Trumpovo določitev takoj opredelil za slabo in tvegano odločitev, saj naj bi šlo za odstop od moralne odgovornosti.

Predsedniki so namreč običajno pomiloščali dezerterje, ne pa ljudi, ki so jim dokazali zločine. Je pa zato pomiloščeni Gallagher takoj zapisal, da so Američani kot narod "blagoslovljeni z vrhovnim poveljnikom, ki podpira borce in skrbi za to, kaj se dogaja z njimi in njihovimi družinami".