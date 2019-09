Foto: Reuters

Te cigarete glede na številne raziskave povzročajo bolezni pljuč in druga obolenja.

Vlada je v sredo napovedala možnost prepovedi elektronskih cigaret z okusom, saj želi ustaviti naraščajoče število mladih uporabnikov t. i. vejpanja.

Trump je novinarjem v Beli hiši dejal, da kajenje teh cigaret škoduje mladim in da se je ravno zato tudi prva dama Melania Trump aktivirala, saj "ima sina".

Zvezna uprava za zdravila (FDA) je v ponedeljek opozorila vodilnega proizvajalca elektronskih cigaret Juul, naj preneha oglaševati elektronske cigarete kot manj škodljive alternative kajenju, saj da s tem krši zakon.

Trump je dejal, da se za temo, ki zadeva mlade, zanima tudi njegova žena Melania, ker "ima sina". Foto: Reuters

Ameriška televizija CNN navaja primer 18-letnega Adama Hergenrederja, ki je zaradi kajenja elektronskih cigaret skoraj umrl. Kadil jih je več kot leto in pol, zdaj so njegova pljuča po besedah zdravnikov podobna pljučem 70-letnika.

Mislil je, da je kajenje teh cigaret varno. Različne ankete so pokazale, da tako meni večina najstnikov v ZDA, poroča CNN.

Šest smrti, domnevno povezanih z vejpanjem

V ZDA so doslej identificirali šest smrtnih primerov zaradi pljučnih obolenj, ki jih povezujejo z uporabo elektronskih cigaret. Za tovrstnimi obolenji pa naj bi zbolelo približno 450 ljudi v 33 ameriških zveznih državah. Zdravstveni uradniki ob tem opozarjajo, da vzrok bolezni še ni dokončno pojasnjen.

Ni namreč jasno, ali so bolezni povezane s posameznimi napravami za vdihavanje pare ali pa z določenimi kemikalijami, ki se vdihavajo z elektronskimi cigaretami. Jasno je le to, da je v večini primerov smrti in bolezni šlo za mlade, in sicer zdrave ljudi, ki so pred hospitalizacijo intenzivno kadili elektronske cigarete.