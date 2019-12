Uber je v letih 2017 in 2018 posredoval 2,3 milijarde voženj. Foto: Reuters

Leta 2018 je Uber v ZDA posredoval 1,3 milijarde prevozov, število prijav spolnih napadov pa je za 16 odstotkov nižje kot leto prej, poroča Al Džazira.

84-stransko poročilo, ki ga je objavilo podjetje, ugotavlja, da predstavljajo vozniki v teh prijavah približno polovico obtoženih spolnih napadov.

Lani so prejeli 235 prijav "nekonsenzualne spolne penetracije" in 280 "poskusov nekonsenzualne spolne penetracije", pri čemer so skoraj vse prijave podale ženske. Preostale prijave se nanašajo na nezaželeno poljubljanje ali dotikanje.

V letu 2018 je bilo tudi devet smrtonosnih napadov, leto prej pa 10. V teh primerih je bilo osem žrtev potnikov, sedem je bilo voznikov, štirje pa mimoidoči.

Predsednik uprave od leta 2017 Dara Khosrowshahi napoveduje skrb za varnost. Foto: Reuters

Uber se je v preteklosti spopadal s kritikami zaradi slabe varnosti storitev, večkrat je bil tudi tožen zaradi ravnanja voznikov. Lani so se tako zavezali, da bodo izdali poročilo o varnosti, kar naj bi bil znak spremembe vedenja pod novim predsednikom uprave Daro Khosrowshahijem.

Podjetje, ki deluje v 70 državah, sporoča, da objava poročila kaže njihovo zavezanost k transparentnosti, da bi se povečali odgovornost in varnost v celotni panogi. Kar so se naučili med pripravo poročila, bodo uporabili pri naslednjih ukrepih, so sporočili.

Poročilo sicer pravi, da se je 99,9 odstotka od 2,3 milijarde vožnje v ZDA v letih 2017 in 2018 končalo brez varnostnega incidenta.

Khosrowshahi je v sredo dejal, da je ob prevzemu položaja leta 2017 izboljšanje varnosti Uberjevih storitev in spremembo načina delovnja podjetja postavil za prioriteto.

Ustrezno preverjanje voznikov?

Uber je sporočil, da strogo preverja preteklost voznikov, preden jih sprejme na svojo platformo. V letih 2017 in 2018 je bilo na testu neuspešnih milijon voznikov, več kot 40.000 pa jih je bilo po dodatnem preverjanju izločenih, piše v poročilu.

Regulatorji so dolgo opozarjali, da je proces preverjanja voznikov na Uberju nezadosten in slabši kot v primeru voznikov taksijev, več ameriških mest pa je hotelo Uber prisiliti v obvezno zbiranje prstnih odtisov njegovih voznikov. V ZDA morajo Uberjevi vozniki oddati prstne odtise in pridobiti enaka dovoljenja kot taksisti le v New Yorku.

Konkurenčno podjetje Lyft je medtem sporočilo, da bodo tudi sami izdali poročilo o varnosti in objavili informacije o nevarnih voznikih, a niso povedali kdaj.