Trump je sprva želel državniški dogodek, kot je vrh G7, organizirati na svojem letovišču. Foto: Reuters

Ta odločitev izpred nekaj dni je namreč sprožila ostre odzive in obtožbe o korupciji, Trump pa je v soboto to označil za nore napade medijev in demokratov.

"Glede na medijsko in demokratsko noro in neracionalno sovražnost ne razmišljam več o tem, da bi Trump National Doral v Miamiju gostil vrh G7 leta 2020," je predsednik ZDA sporočil na družbenem omrežju Twitter. "Takoj bomo začeli iskati novo prizorišče, vključno z možnostjo v Camp Davidu," je še dodal.

Bela hiša je v četrtek sicer sporočila, da je bil za prihodnji vrh voditeljev sedmih gospodarsko najrazvitejših držav od 10. do 12. junija prihodnje leto izbran Trumpov golfklub v Miamiju.

Trump: Moje letovišče je najprimernejše

Trump je svoje letovišče že promoviral na zadnjem vrhu G7 v Franciji avgusta letos. Zatrdil je, da je to letovišče veliko boljše od vseh drugih mogočih krajev v ZDA, ker bo lahko imel vsak voditelj države članice G7 svojo vilo oziroma bungalov. Poleg tega je na voljo veliko krajev za sestanke in srečanja, v bližini je tudi mednarodno letališče.

To je že avgusta sprožilo veliko kritik, da predsednik ZDA izkorišča svoj položaj za osebno korist. Demokrati v predstavniškem domu kongresa trdijo, da gre za kršitev ustavne prepovedi osebnega okoriščanja s položajem predsednika ZDA. Trump se že otepa dveh tožb zaradi ustavno prepovedanega okoriščanja s položajem in služenja s plačili tujih vlad.

Vršilec dolžnosti vodje Trumpovega kabineta Mick Mulvaney je v četrtek ob objavi novice o izbiri kraja vrha G7 zatrdil, da je predsednik že vsem jasno povedal, da se ne okorišča s položajem. Dodal je tudi, da ne vidi težav z izbrano lokacijo za naslednji vrh G7. Poleg tega je Camp David, kjer so v preteklosti potekala podobna zasedanja in konference, beden v primerjavi s Trumpovim letoviščem, je še dejal Mulvaney.

Vendarle so v petek demokrati v kongresu predstavili predlog zakona, ki bi preprečil zvezno financiranje vrha G7 v Trumpovem golfklubu, poleg tega pa bi morala Bela hiša razkriti vse dokumente glede sprejemanja te odločitve.