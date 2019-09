Številni prosilci za azil prihajajo prav iz Salvadorja. Foto: AP

Strokovnjaki so ostro obsodili administracijo Donalda Trumpa, ker pošilja prebežnike v eno najnevarnejših držav na svetu.

ZDA in Salvador so sporni dogovor podpisali v petek. Salvador je ena najnasilnejših držav na svetu in tudi država, iz katere prihaja mnogo srednjeameriških pribežnikov v ZDA. Podrobnosti dogovora še niso dorečene, ameriške oblasti pa niso sporočile, kdaj naj bi se začela njegova implementacija.

Salvadorske oblasti bi prebežnike prestregle in jim ponudile "varno zatočišče" v Salvadorju. Foto: AP

"Srž dogovora je prepoznati razvoj lastnega azilnega sistema Salvadorja in se zavezati, da jim bomo pomagali razviti te zmožnosti," je povedal novinarjem minister za domovinsko varnost Kevin McAleenan.

McAleenan je dogovor podpisal s salvadorsko ministrico za zunanje zadeve Alexandro Hill, dogovor pa naj ne bi veljal za Salvadorce, ki skušajo zbežati iz domovine.

"Posamezniki, ki prečkajo Salvador, bi zdaj lahko zaprosili za zaščito tam, čeprav je njihov namen zaprositi za azil v ZDA," je povedal McAleenan.

Dogovor s Salvadorjem sledi podobnemu, ki ga je Trumpova administracija sklenila z Gvatemalo. Po tistem dogovoru morajo prosilci za azil, ki potujejo skozi Gvatemalo do mehiško-ameriške meje, najprej zaprositi za azil v Gvatemali. Gvatemalski kongres sicer mora dogovor še ratificirati. ZDA skušajo še en tak dogovor skleniti tudi s Hondurasom.

Ostre kritike

Zagovorniki človekovih pravic vse omenjene dogovore kritizirajo, češ da srednjeameriške države nimajo zmožnosti procesirati prošenj za azil, saj so v teh državah v porastu nasilje, revščina in korupcija.

Dogovor sta podpisala salvadorska zunanja ministrica in v. d. ameriškega ministra za domovinsko varnost. Foto: AP

"Pravi cilj ZDA je zagotoviti, da teh prošenj za azil nikdar ne slišijo ameriška sodišča," meni Douglas Rivlin iz washingtonske organizacije America's Voice.

Dogovor je ostro kritiziral tudi predsednik mednarodne begunske organizacije Eric Schwartz. "Katero državo bodo naslednjo razglasili za zatočišče za prosilce za azil? Sirijo? Severno Korejo? To je cinično in absurdno. Salvador v nobenem pogledu ni varen za prosilce za azil."

Meghan Lopez iz Mednarodnega odbora za reševanje (IRC) pa je dejala, da skuša ameriška vlada "še enkrat več obrniti hrbet izjemno ranljivim ljudem". "Salvador ni varen za številne svoje državljane in tem ne morejo zagotoviti niti osnovnih potreb, zato jih toliko išče azil v ZDA. Povsem nerealno je zdaj pričakovati od Salvadorja, da pa bo lahko nudil zaščito prosilcem za azil, ki bežijo pred razmerami, primerljivimi s tistimi v Salvadorju," je dodala.

Salvador, v katerem živi okoli šest milijonov ljudi, pretresa predvsem nasilje tolp. Poročilo State Departmenta med kršitvami človekovih pravic v državi med drugim navaja "nezakonite poboje varnostnih sil, izginotje, mučenje, arbitrarne aretacije in pridržanja ter vladno vmešavanje v neodvisnost sodišč".