Prebežniki iz srednjeameriških držav prečkajo reko Rio Grande, ki razmejuje Mehiko in ZDA. Junija je število aretacij prebežnikov na mehiško-ameriški meji padlo za tretjino, na približno 100.000, navaja Reuters. Foto: EPA

"Državni sekretar Pompeo se je zunanjemu ministru Ebrardu zahvalil za povečana prizadevanja za uveljavljanje imigracijskih ukrepov, ki po uvodnih kazalnikih kažejo, da zmanjšujejo tokove nezakonitih prebežnikov proti južni meji ZDA," je sporočil State Department.

Ebrard je prav tako izjavil, da je Pompeo opazil bistven napredek v prizadevanjih Mehike za zajezitev migracij. Zaradi napredka Ebrard ne vidi potrebe po pogajanjih za sporazum z ZDA o varni tretji državi, po katerem bi morali migranti zaprositi za azil v Mehiki, ne pa v ZDA.

Izteka se rok, ki ga je Trump postavil Mehiki

Pompeo je ugotovil, da ukrepi Mehike za zajezitev pritoka prebežnikov na južno mejo ZDA delujejo, kar pomeni, da se predsednik ZDA Donald Trump morda ne bo odločil za uresničitev grožnje o uvedbi sankcij proti Mehiki v obliki carin. Prav danes se sicer izteče rok, ki ga je Trump postavil Mehiki za ustavitev migracij prek meje z ZDA, v nasprotnem primeru pa zagrozil z uvedbo carin. A kljub temu Pompeo Ebrardu ni mogel obljubiti ničesar. "O naslednjih korakih se bom pogovoril s predsednikom, ko se vrnem v Washington. Videli bomo, katere ukrepe bomo sprejeli," je po poročanju Reutersa dejal Pompeo.

Junija 28-odstotni padec aretacij prebežnikov

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je junija registriralo 28-odstotni padec aretacij prebežnikov na južni meji, ki so jo prestopili zunaj uradnih prehodov, v primerjavi z majem. To je sicer tudi zato, ker se v vročih poletnih mesecih migranti manj odločajo za naporno in snrtno nevarno pot proti ZDA.

Ministra sta govorila tudi o statusu trgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko, ki je predelani sporazum o prosti trgovini Severne Amerike (Nafta) že ratificirala v juniju in lahko čaka na podoben korak Kanade in ZDA. Prenovo sporazuma je izsilil Trump, ki je Nafto označil za katastrofo.

Tema pogovora tudi šef mamilarske mafije Guzman

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo med srečanjem z novim predsednikom Salvadorja Nayitom Bukelejem, ki je Pompeu obljubil, da se bo trudil za izboljšanje razmer v tej srednjeameriški državi, tako da ljudje ne bodo več bežali iz nje. Foto: EPA

Zunanja ministra sosednjih držav sta govorila tudi o premoženju nekdanjega šefa mamilarske mafije Joaquina El Chapa Guzmana, ki je bi prejšnji teden v ZDA obsojen na dosmrtni zapor. Ameriški sodnik mu je izrekel tudi finančno kazen 12,6 milijarde dolarjev, Mehika pa je obljubila, da bo sodelovala z ZDA pri identifikaciji in povračilu njegovega premoženja. Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je v četrtek dejal, da gre za denar, ki pripada Mehiki in bo v Mehiki tudi ostal.

Predsednik Salvadorja Bukele Pompeu obljubil "pomoč"

Pompeo je nato odpotoval v Salvador, kjer ga je sprejel predsednik države Nayib Bukele. Iz Salvadorja pride poleg Hondurasa in Gvatemale v ZDA največ migrantov. Bukele je dejal, da želi izboljšati razmere v državi, da ljudje več ne bodo bežali iz nje. Gre predvsem za problem oboroženih, nasilnih in okrutnih uličnih tolp, ki so se med priseljenci iz Srednje Amerike rodile v ZDA, po izgonu kriminalcev pa so se razpasle v Salvadorju in drugod. Najbolj znana je tolpa MS-13, ki jo pogosto omenja Trump. Bukele je obljubil tudi sodelovanje z ZDA v boju proti trgovini z mamili. Pompeo je Bukeleja, ki je položaj prevzel junija, opisal kot silo za spremembe in izrazil upanje, da lahko uredi, da bi bilo manj migracij.