Kalid Šejk Mohamed je v zaporu, kjer je bil večkrat mučen, od leta 2003, sodilo pa se mu bo šele leta 2021. Foto: AP

Sodilo se bo še štirim drugim osumljencem, Validu bin Atašu, Ramziju bin Al Šibu, Amarju Al Balučiju in Mustafi Al Havsaviju, sojenje pa bo potekalo na vojaškem sodišču v ameriškem oporišču Guantánamo na Kubi.

Osumljeni so obtoženi vojnih zločinov, vključno s terorizmom in umorom skoraj 3.000 ljudi.

Sojenje peterici bo prvo sojenje za napade v New Yorku, Washingtonu in Pensilvaniji leta 2001. Vsem obtoženim grozi smrtna kazen.

Kalida Šejka Mohameda so prijeli v Pakistanu leta 2003, nato pa je bil prepeljan v Guantánamo, kjer je bil pozneje obtožen. Pregon zoper njega in druge v skupini pa je bil večkrat preložen.

Med prejšnjim poskusom sojenja pred vojaškim sodiščem leta 2008 je dejal, da namerava priznati krivdo in da sprejema mučeništvo.

Leta 2009 je administracija predsednika Baracka Obame, ki je obljubil zaprtje oporišča v Guantánamu, skušala sojenje prestaviti v New York, a je svojo odločitev leta 2011 po nasprotovanju kongresa preklicala.

Peterica je bila nato obtožena junija 2011, in sicer podobnih dejanj, kot jih je obtoževala že administracija Georgea W. Busha.

Ameriško obrambno ministrstvo je v preteklosti dejalo, da je Kalid Šejk Mohamed priznal, da je "v celoti" odgovoren za napade 11. septembra.

Tožilci pravijo, da je bil vpleten tudi v niz drugih terorističnih dejavnosti, med njimi v napad na nočni klub na Baliju v Indoneziji leta 2002, v napad na Svetovni trgovinski center v New Yorku leta 1993, v umor ameriškega novinarja Daniela Pearla in v neuspešen poskus razstrelitve potniškega letala z bombo v čevlju.

Priznanja po mučenjih neuporabna?

Odvetniki skupine želijo doseči prepoved uporabe priznanj obtoženih, ki so jih podali Zveznemu preiskovalnemu uradu FBI leta 2006. Priznanja naj bi bila namreč neuporabna na sodišču zaradi hudih tehnik zaslišanja v času pridržanja.

Kalid Šejk Mohamed je tako dejal, da je bil večkrat mučen med pridržanjem v ameriškem oporišču, kar potrjujejo dokumenti ameriške obveščevalne agencije Cie.

Cia je zasliševala tudi preostale štiri osumljence, in sicer v tajnih zaporih na tujem, preden so jih predali ameriški vojski.