Oklepno vozilo pred Lincolnovim spominskim centrom v Washingtonu, kjer je imel Martin Luther King ml. svoj znameniti govor "Imam sanje". Foto: AP

Trump je na Twitterju zapisal, da bo današnja proslava dneva neodvisnosti "enkratna predstava". Del spremljajoče parade bodo tudi tanki in druga oklepna vozila ter prelet vojaških letal in daljši ognjemet, Trump pa bo imel govor pred Lincolnovim spominskim centrom, poroča BBC.

Zaradi prihoda tankov v glavno mesto je vojska izdala obvestilo, v katerem je prebivalce Washingtona pozvala, naj ne paničarijo, če vidijo tanke na cestah svojih sosesk.

Dogodek si bodo ljudje lahko ogledali brezplačno, prostor pred spominskim centrom pa bo VIP in namenjen izbrancem.

Prišli so tudi protestniki in protestnice, ki opozarjajo na militarizacijo. Foto: AP

Vstopnice za republikance in podpornike

Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je od Bele hiše prejelo 5.000 vstopnic. Vstopnice so prejeli tudi v Republikanski stranki in Trumpovem predvolilnem štabu, Bela hiša pa je po poročanjih VIP-vstopnice podelila tudi večjim donatorjem in politično nastavljenim uslužbencem.

Iz Trumpovega predvolilnega tabora so ta teden poslali elektronsko sporočilo, v katerem so podpornike pozvali, naj se udeležijo dogodka.

Na drugi strani Demokratska stranka ni prejela vstopnic za proslavo, poroča BBC.

Kakšni bodo stroški?

Vlada ni sporočila, koliko bo proslava s parado stala. A samo preleti letal stanejo več deset tisoč dolarjev na uro. Trump je sicer tvitnil, da bodo stroški "zelo nizki v primerjavi z vrednostjo".

Zvezna agencija za parke bo morala kriti del stroškov, zaradi česar bo po poročanju Washington Posta del sredstev, zbranih z vstopninami, namenjenih izboljšavi parkov po državi, preusmerila za financiranje proslave, in sicer v višini 2,5 milijona dolarjev.

V prejšnjih letih so proslave ob dnevu neodvisnosti to agencijo stale okoli dva milijona dolarjev. Gre sicer za majhen del njenega proračuna, ki znaša več kot dve milijardi dolarjev. A agencija se je marca pritožila, da potrebuje 12 milijard za zaostalo vzdrževanje in popravke, tudi zaradi blokade dela vladnih agencij v začetku leta.

Ob tem bodo stroški proslave letos višji zaradi vojaške parade in prisotnosti predsednika, ki zahteva dodatne varnostne ukrepe.

Trump si je po vzoru na francosko parado ob dnevu Bastilje vojaško parado zaželel že novembra lani na dan veteranov, a so idejo opustili, ko so iz vojske sporočili, da bi stala okoli 92 milijonov dolarjev, več kot trikrat toliko, kot je bilo sprva načrtovano.

Trumpova ideja proslave deli

Proslava, kot si jo je zamislil predsednik Trump, je sprožila različne odzive. Kritiki predsednika tako v njej vidijo neprimerno strankarsko predstavo in zlorabo javnih sredstev. Demokrati so ogorčeni zaradi, kot pravijo, politizacije praznika.

BBC-jev dopisnik iz ZDA je proslavo označil za "politični shod, odet v vojaške barve". Foto: Reuters