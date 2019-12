Pogled na zemljiški juriš po tem, ko je ura odbila poldne. Foto: AP

Oklahomski zemljiški juriš sicer ni bil edinstven za ZDA v tistem času, velja pa za enega večjih in ključnejših. Zemljišča pripadla tistim, ki so se zanje prvi potegnili, zanimanje pa je bilo izredno veliko.

Med 50.000 in 60.000 ljudi se je tisti dan zagreblo za parcele. Foto: AP

Vse skupaj se je začelo, ko je takratni predsednik ZDA Benjamin Harrison 23. marca 1889 podpisal odlok, s katerim je sprostil ozemlje, znano kot t. i. nedodeljena zemljišča (Unassigned Lands), nad katera so se nato aprila zgrnili ljudje od blizu in daleč.

Na tisoče in tisoče ljudi. Belih, jasno. Veliki juriš je za prvotno prebivalstvo Oklahome pomenil nekaj povsem drugega kot obete o lepši prihodnosti.

Posebni zakon o zemljiščih iz leta 1862 je navajal, da če naseljencu uspe najmanj pet let ostati na zemljišču, ki ga je poselil in ga v tem času izboljšati, bo zemljišče tudi uradno njegovo. Mnogi so bili zelo navdušeni nad zemljiškim jurišem 1889 in so bili pripravljeni, da si ustvarijo novo življenje na ozemlju Oklahome.

Juriš na Indijansko ozemlje

Juriš, ki dejansko ni potekal na "nikogaršnji zemlji", ampak na indijanskem ozemlju (Indian Territory), je bil speljan v celoti na račun avtohtonega prebivalstva, plemen, ki so v tistem času poseljevala to območje - med drugim Čikasojev, Čoktavov, Čerokejev, Creekov, Čejenov, Komančev in Apačev.

Zemljevid območja Oklahome leta 1892. Foto: Wikipedia

Te so z njihovih prvotnih ozemelj sem preselili leta 1830, po izvolitvi predsednika Andrewa Jacksona, ki je odredil deložacije plemen z njihove, rodovitne zemlje, na posebno za njih dodeljeno območje. Že pri tej prvi selitvi staroselcev so potekala številna grozodejstva nad njimi, ki so zdesetkala številna plemena.

Indijansko ozemlje je sprva veljalo za neprimerno in neustrezno za belo kolonizacijo, a do konca 19. stoletja, z izboljšanjem tehnik kmetovanja in rančerstva, so se nekateri beli Američani zavedli, da bi bilo Indijansko ozemlje lahko dragoceno, zato so začeli pritiskati na ameriško vlado, da je dovolila belo poseljevanje območja.

Predsednik Harrison je leta 1889 pristal in s tem odredil prvega v dolgi vrsti odlokov, s katerim so staroselska plemena nazadnje povsem izgubila nadzor nad ozemljem.

Potek dogajanj 22. aprila je bil skrbno določen - za kose zemlje se je lahko potegoval prav vsak, imeli pa so le sedem tednov priprav, v tem času pa so se kot lačne hijene začele zbirati okoli "nedodeljenih zemljišč", pripravljeni na juriš.

Zemljiški urad po jurišu 22. aprila 1889. Foto: Wikipedia

"Bumerji", "Boomers", so jih imenovali. Do 22. aprila jih je v šotorskih naseljih na vseh štirih koncih ozemlja bivalo že 50.000, navaja portal history.com.

Točno opoldne

Juriš se je začel ob 11.50, ko so vojaki v Fort Renu na zahodni meji pozvali vse, da se postavijo v vrsto. Točno opoldne so ustrelili v zrak, zadonelo je iz topa in vojska je s tem dala naseljenec znak za začetek.

Med 50.000 in 60.000 se jih je vsulo na ozemlje, peš, na konjih, na vozovih, slišal se je samo neznosni hrup, topot, rezget in pokanje bičev v zraku.

Do večera je ta množica ljudi zasedla na tisoče parcel, mesta kot Norman, Kingfisher, Guthrie in tudi zdajšnja prestolnica Oklahoma City pa so zrasla dobesedno čez noč. Opoldne je bila tu zgolj prazna prerija - zvečer so že stala provizorična mesta.

Spomenik zemljiškemu jurišu v Oklahoma Cityju. Foto: AP

Ali, kot so takrat zapisali v Harper's Weekly: "V ponedeljek, 22. aprila, ob 12.00, je imel Guthrie točno 0 prebivalcev. Še preden je padel mrak, jih je mesto štelo najmanj 10.000. V tem času so položili ulice, zakoličili parcele in sprejeli prve korake k ustanovitvi mestne vlade."

Prikaz pionirskega duha - in lakomnosti

Številni naseljenci so nemudoma začeli z obdelavo svoje nove zemlje in čakali v dolgih vrstah, da bi prijavili parcelo.

Mnogi otroci so tem naseljencem, čakajočim v vrstah, prodajali vodo iz bližnjega potoka po 5 centov na skodelico, medtem ko so spet drugi otroci zbirali posušene bivolje iztrebke, s katerim so podkurili v ognjiščih.

Do drugega tedna so se že odprle šole, v katerih so učili prostovoljci, ki so jim plačevali starši učencev, dokler niso oblasti vzpostavile uradnih šol. Do 22. maja je imela Oklahoma City že pet bank in šest časnikov.

Osnovnošolci v Oklahomi med uprizoritvijo zemljiškega juriša 1889. Foto: AP

Prvi oklahomski zemljiški juriš je bil izjemni prikaz tako pionirskega duha kot ameriške sle po zemlji, zaznamovala pa sta ga tudi velika lakomnost in neobvladljivo število goljufij.

Tu so težavo predstavljali predvsem t. i. "predčasniki" ("Sooners"), ki so vstopili na ozemlje pred uradnim datumom, s tem pa v naslednjih letih močno obremenili lokalna sodišča.

Vlada je skušala zemljiške juriše, ki so sledili, izvajati bolj nadzorovano, nazadnje tudi prek loterijskega sistema.

Do leta 1905 so imeli belopolti Američani v lasti že večino ozemlja na indijskem teritoriju. Dve leti kasneje je območje, nekoč znano kot Indijansko ozemlje, vstopilo v ZDA kot nova zvezna država, 46. po vrsti, imenovana Oklahoma.

*V spodnjih dveh posnetkih arhivske fotografije zemljiškega juriša in prizor iz filma Far and Away z Nicole Kidman in Tomom Cruisom, kjer so obravnavali isto tematiko zemljiškega juriša v Oklahomi.

