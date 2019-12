Foto: Dobro jutro

Sestavine za čokoladno kremo: 150 g smetanovega namaza ali maskarponeja, 125 g razmehčanega masla, 300 g sladkorja v prahu, 50 g kakava v prahu, žlička vaniljevega ekstrakta ali vrečka vaniljevega sladkorja.

Za okras: 2 dl sladke smetane, 50 g čokolade.

Pečico segrejemo na 180 °C. Rumenjake s sladkorjem res dobro stepemo. Beljake s soljo stepemo posebej v zelo čvrst sneg in jih zvrnemo k rumenjakom. Po žlicah dodajamo presejano moko (s pecilnim praškom) in previdno mešamo z metlico.

Testo razporedimo po nizkem pekaču s peki papirjem v pravokotnik, pogladimo in pekač nežno porinemo v pečico za 10–12 minut. Na delovni pult si pogrnemo čisto kuhinjsko krpo. Pečen biskvit potresemo s sladkorjem v prahu, ga preobrnemo na krpo, odstranimo pekač, previdno privzdignemo papir za peko in ga odvijemo, nato še vroč biskvit s krpo vred zvijemo v rulado in pustimo, da se ohladi.

Medtem za kremo v posodi gladko stepemo smetanov namaz in maslo. Na vse presejemo sladkor, kakav in vaniljo ter dobro premešamo. Za okras stepemo sladko smetano in ji počasi dodajamo tekočo čokolado.

Ohlajen biskvit odvijemo, namažemo s kremo in okrasimo.