V stekleni posodi za dimljenje pred gosti dodatno zadimimo z rožmarinom in ogljem iz trte. Foto: RTV Slovenija/Alan Radin

Baby koruzne storžke prerežemo po dolgem na polovici, pokapljamo z limoninim sokom in obložimo z maslom ali oljem ter v slanem kropu kuhamo nekaj minut. Kuhane ohladimo.

Dimljenega brancina filiramo. V posodici zmešamo oljčno olje, naribano limonino in pomarančno lupinico, limonin in pomarančni sok ter sesekljan koromač. Solimo in dobro premešamo.

Na krožnik položimo ohlajene baby koruzne storžke. Obdamo jih z brancinovim filejem in prelijemo s pripravljenim prelivom. V stekleni posodi za dimljenje pred gosti dodatno zadimimo z rožmarinom in ogljem iz trte. Vse skupaj postrežemo.