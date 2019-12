Kuharska mojstrica Chef Kamala pripravlja vegansko hrano s strastjo. Foto: Nina Ferkolj

Kuharska mojstrica Chef Kamala spodbuja ljudi, da si ustvarijo svoje recepte in se ne držijo nujno receptov drugih ljudi. "Če kuhaš po receptih drugih, vedno ješ tisto, s čimer ti postrežejo drugi," pravi Katerina Gjorgjievska, ki se je pred 15 leti iz rodnega Skopja preselila v Ljubljano.

Ko redno vabiš goste, začneš razmišljati, kako in kaj bi lahko pripravil drugače. V smislu, kaj lahko še naredim iz krompirja razen musake. Lahko je to polnjen krompir. In spet - s čim ga napolniti? Tudi mleto meso lahko na primer nadomestijo mleta paprika, mleti jajčevec in orehi. Chef Kamala

Bila je kuharica na zasebnih jahtah in tako je tri leta potovala po svetu in s svojimi jedmi razvajala brbončice najzahtevnejših sladokuscev. Nazadnje pa se je vendarle vrnila v Slovenijo. "Slovenija je posebna država, ki mi resnično ustreza, in čeprav sem prepotovala pol sveta, sem se vrnila prav sem. Ko rečem, da sem Gorenjka, Slovenka, se šalim, predvsem sem Ljubljančanka. To je vendarle Balkan. Rada ga imam, ker je topel."

Veganka postane Kamala

Za veganstvo se je navdušila v skopskem Templju Hare Krišna, kjer si je prislužila ime Chef Kamala. Kamala pomeni lotosov cvet. Kako pa je dekle z Balkana postalo veganka? "Zrasla sem na njivi, jedla sem paprike in jajčevce – rada imam okus zelenjave. Verjamem pa, da je moje poslanstvo ljudi ozaveščati, da sprejemajo bolj zdrave in raznolike prehranske odločitve, kajti veliko ljudi ne je pravilno, predvsem otroci. Odrasli imamo možnost izbire, otroci pa ne. Vsak dan v šolah, vrtcih dobivajo kruh, kruh, kruh, pa potem še doma kruh pa tam kruh in potem še moka v jedi."

Kamala se v kuhinji počuti odlično, občasno tudi "zaigra" na priročen inštrument ... Foto: Nina Ferkolj

Rada razvaja prijatelje

Kot pravi, je tudi sama na začetku jedla le krompir in riž, dokler ni pustila domišljiji in kreativnosti prosto pot, predvsem zaradi sebe in svojih prijateljev, ki jih zelo rada gosti pri sebi in razvaja s hrano. "Ko redno vabiš goste, začneš razmišljati, kako in kaj bi lahko pripravil drugače. V smislu, kaj lahko še naredim iz krompirja razen musake. Lahko je to polnjen krompir. In spet ‒ s čim ga napolniti? Tudi mleto meso lahko na primer nadomestijo mleta paprika, mleti jajčevec in orehi."

Ne gre za 'kaj', ampak 'kako'

Kako pa tradicionalne jedce, ki prisegajo na krompir, meso, testenine, testo navdušiti za nekaj drugačnega? "Glavna finta v življenju ni, kaj ampak kako boš nekaj nekomu predstavil, da poskusi. Vse je psihologija. Odprete vrata svojim gostom in začnete: Dobrodošli vi najsrečnejši ljudje na svetu! Veste, prvi ste, ki boste poskusili to jed, ki je pred vami, in takih okusov še niste doživeli. Iz izkušenj vem, da bodo pojedli, kar jim boste ponudili." (smeh)

Tako se ji je odprl cel svet idej, kombinacij, začimb, okusov. Danes kuha strastno, spontano, njene količine sestavin so približne, na oko.

Vonji, vonji, vonji

Tečajnike uči predvsem vonjati. "Napak pravzaprav ni. Samo strah je. Če različne rastline na njivi rastejo skupaj, jih lahko skupaj damo tudi v lonec. To je vsa filozofija. Ne razmišljaj preveč, ampak vonjaj." Na svoji 18-letni poklicni poti se je naučila, da ni pomembno, od kod prihajaš, ampak kam greš, in da si samozavesten. "Zakaj sem najboljša? Zato ker verjamem, da je tako. Morda je kdo boljši od mene, a ne verjame v to bolj kot jaz." Med svojo osebno preobrazbo, Kamala je imela 25 kilogramov več kot zdaj, je spoznala, da smo ljudje čustveni sladokusci. "Ljudje smo lačni ljubezni, dotikov, pogledov, pozornosti."



Celoten pogovor s Katerino Gjorgjievsko si lahko ogledate v spodnjem videu (od 1:13 dalje).