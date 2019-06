Foto: MMC RTV SLO/Ekipa Avtomobilnosti

Če na avtomobil pogledamo racionalno, ugotovimo, da stoji več kot 95 odstotkov časa in je eden največjih stroškov družinskega proračuna. Pri Toyoti na to odgovarjajo z delitvenim mobilnostnim konceptom Drive Me.

Miha si je ogledal prvega opla in bil tam, kjer se je leta 1862 začela Oplova zgodba. Predstavili so nam tudi novo opel corso, ki bo tudi električna. Spoznali smo tudi s predstavnico Oplove družine in še nekaj podrobnosti iz zgodovine znamke.

Foto: MMC RTV SLO/Ekipa Avtomobilnosti

Preskusili smo seat tarraco in suzuki swift sport in se v terapevtskem centru Soča spoznali z zahtevami invalidov. V državnem svetu smo se s politiki pogovorili o uživanju alkohola in vožnji.