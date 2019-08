Foto: MMC RTV SLO/EAV

EAV, ime je okrajšava za Electric Assisted Vehicles Limited, je z EAVanom predstavilo predvsem rešitev za težave prenatrpanih mestnih središč. Kot pravi statistika, naj bi bile omenjene težave samo v Evropi krive za vsaj 800 tisoč prezgodnjih smrti prebivalcev mest. Težava je tudi vse bolj onesnažen zrak, h kateremu močno pripomorejo tudi osebni avtomobili, dostavni kombiji in tovornjaki in druga motorna vozila.

EAVan bi lahko nadomestil predvsem dizelska in bencinska lahka gospodarska vozila, saj gre za tovorni dostavnik s pogonom, ki je kombinacija kolesarjeve oziroma voznikove moči, ki ga poganja s pomočjo pedal, in podpornega elektromotorja, ki ga voznik uporablja v skladu s potrebami, če tako želi, pa ga lahko s stikalom, ki ga pri podjetju imenujejo "e-nertia", na hitro pospeši za dobrih pet kilometrov na uro. Vozilce lahko sicer vozi s hitrostjo največ 25 kilometrov na uro, ki se nam morda zdi razmeroma nizka, a pri podjetju zagotavljajo, da povsem zadostuje potrebam mestnih dostav, kar mu omogoča tudi doseg dobrih 100 kilometrov.

Foto: MMC RTV SLO/EAV

Kot je povedal predsednik in izvršni direktor podjetja Nigel Gordon-Stewart, v resnici vozimo z nižjimi hitrostmi, kot si mislimo, kar velja predvsem za mesta in druga večja naselja. Dodaja še: "Če bi lahko zmanjšali maso prometa, tako v smislu dejanske prepeljane mase kot tudi po številu vozil, hkrati pa bi lokalno odstranili vse strupene izpuste, bi lahko živeli in delali v čistejšem, varnejšem in veliko bolj prijetnem okolju."

Vozilcu EAVan sicer uporabnost povečuje tudi lahka modularna struktura, ki omogoča, da ga predelajo v različne vrste vozil, od dostavniških furgonov, preko poltovornjakov do reševalnih, policijskih in ostalih intervencijskih vozil.