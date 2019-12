Foto: MMC RTV SLO/Maserati

Za nastankom avtomobila, ki je na ceste zapeljal le v 34 primerkih, je stal perzijski šah Reza Pahlavi, ki je bil tudi velik navdušenec za športne avtomobile. Pahlavi je namreč konec leta 1958 preizkusil maserati 3500 GT, nad katerim je bil sicer navdušen, vendar pa si je v njem zaželel močnejši motor. Pri Maseratiju so se odločili, da mu bodo ustregli, vendar pa je takratni Maseratijev tehnični direktor Giulio Alfieri kmalu ugotovil, da bo moral avtomobil močno predelati.

Razvoj projekta AM 103, kot so delovno poimenovali novi avtomobil, se je nadaljeval celo leto 1959 in na koncu je dejansko nastal novi model. V njegovem osrčju je bil motor V8, ki je v osnovi izhajal iz motorja znamenite dirkalne barchette 450S, a so mu delovno prostornino povečali na pet litrov. Končno je nastal kupe s sedežno razporeditvijo 2+2 maserati 5000 GT.

Foto: MMC RTV SLO/Maserati

Že leta 1959 so na avtomobilskem salonu v Torinu pokazali prve tri primerke, ki so jim oblike ukrojili pri karoseristu Carrozzeria Touring in so v čast pobudniku kmalu dobili vzdevek "perzijski šah". Leta 1960 so maserati 5000 GT z nekaj spremembami motorja predstavili tudi v Ženevi.

Foto: MMC RTV SLO/Maserati

Prvi trije primerki Carrozzerie Touring so ostali nekaj posebnega, sledilo pa jim je več primerkov, za katere je bilo značilno, da so njihove karoserije izdelovali skoraj vsi pomembni italijanski avtomobilski oblikovalci in karoseristi tistega časa, od Allemana, Pininfarine, Monterose, Ghie, Bertoneja in Frue do Michelottija ter Vignaleja.

Foto: MMC RTV SLO/Maserati

Veliko primerkov je poleg perzijskega šaha našlo tudi druge zelo znamenite lastnike. Princ Karim Aga Khan je karoserijo zanj naročil pri Frui, Fiatovemu šefu Gianniju Agnelliju so ga izdelali pri Pinninfarini, industrialcu Ferdinandu Innocentiju pri Ghii, filmskemu igralcu Stewartu Grangerju in mehiškemu predsedniku Adolfu Lopezu Mateosu pa pri Allemanu.