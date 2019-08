"Jessie je bila ena redkih sanjačic s pogumom, da je priložnosti spreminjala v resničnost," so v izjavi za javnost zapisali žalujoči svojci. Foto: Reuters

Ameriška dirkačica Jessie Combs je živela za hitrost. Žal pa je bila ravno hitrost tista, ki je bila zanjo usodna. 39-letnica je umrla v tragični nesreči med postavljanjem hitrostnega rekorda z dirkalnikom na reaktivni pogon.

"Jessijine največje sanje so bile postati najhitrejša ženska na Zemlji, in ta cilj je zasledovala vse od leta 2012," je v sporočilu za javnost zapisala njena družina. "Jessie je bila ena redkih sanjačic s pogumom, da je priložnosti spreminjala v resničnost," so še zapisali žalujoči svojci. Podrobnosti o nesreči, ki se je zgodila v puščavi Alvord v zvezni državi Oregon, niso znane.

Jessie Combs se je v svet avtomobilizma zaljubila med predelovanjem avtomobilov, v svoji karieri pa je sodelovala v številnih priljubljenih televizijskih oddajah, kot so Overhaulin, MythBusters in All Girls Garage.

Njen prijatelj in dirkaški kolega Terry Madden je dejal, da je Jessie odlikoval "neverjeten duh." "Na žalost smo jo izgubili v grozljivi nesreči. Bil sem prvi pri njej in verjemite, da smo naredili vse, kar je bilo mogoče, da bi jo rešili," je na družbenem omrežju Instagram po nesreči zapisal Madden.

Combsova je svoja prizadevanja za postavitev rekorda redno delila na družbenih omrežjih. "Morda se zdi nekoliko noro podajati neposredno v ogenj ... Tisti, ki si upajo, so tisti, ki dosežejo velike stvari. Ljudje pravijo, da sem nora. Takšnim se zahvaljujem," je v eni od svojih zadnjih objav zapisala Jessie.

Absolutni ženski hitrostni rekord, ki ga je skušala preseči Jessie Combs, je leta 1976 postavila kaskaderka Kitty O'Neil, ki je s trikolesnim vozilom dosegla hitrost 824 kilometrov na uro. Jessie je rekord skušala podreti že lani oktobra, a so ji to preprečile tehnične težave. Tedaj je dosegla hitrost 777 kilometrov na uro. Neustrašna dirkačica je leta 2013 sicer postavila rekord v štirikolesnem vozilu, s katerim je dosegla hitrost 632 kilometrov na uro, zaradi česar se je je prijel vzdevek "najhitrejša ženska na štirih kolesih".