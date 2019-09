Jon Ola Sand je zadnje desetletje sinonim za Evrovizijo. Foto: eurovision.tv/Thomas Hanses

"Zadnje desetletje pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) je bilo fantastično in vznemirljivo, ampak vseeno bo lepo spet iti domov," je na Twitterju zapisal izvršni nadzornik Evrovizije in dodal: "S Tekmovanjem za pesem Evrovizije sem bil povezan več kot 20 let. Najprej kot vodja norveške delegacije, nato kot izvršni producent, zadnjih devet let pa sem imel ta privilegij, da sem lahko iz Ženeve vodil to ladjo."

"Rotterdam bo moje 10. tekmovanje na položaju izvršnega nadzornika Evrovizije in zdi se dobra priložnost, da štafetno palico predam naprej, se vrnem domov in se lotim novih izzivov pri NRK-ju (norveška nacionalna televizija, op. a.)," je še zapisal producent, ki je bil za položaj izbran izmed skoraj 40 kandidatov po upokojitvi Svanteja Stockseliusa, vodenje Evrovizije pa je prevzel 1. januarja 2011. Pozneje je v svoje roke prevzel tudi vajeti otroške Evrovizije, evrovizijskega tekmovanja mladih glasbenikov in evrovizijskega tekmovanja zborov.

Jon Ola Sand za MMC Z Jonom Olo Sandom smo se pogovarjali pred petimi leti. Vabljeni k branju pogovora.

Skrbel za televoting , potek oddaj ...

Jon Ola Sand se je v kolektivni spomin ljubiteljev Evrovizije zapisal kot tisti mož, ki je oznanil začetek telefonskih glasovanj, ki je bedel nad oddajanjem glasov žirantov, ki je skrbel, da je prenos tekel gladko in da so se vse televizije držale (istih) pravil.

"Predanost Jona Ole in njegova mirna roka sta bili zadnje desetletje nepogrešljivi tako znotraj EBU-ja kot pri vseh članicah," je na novico, da se Sand poslavlja s položaja in se vrača v domovino, dejal Jean Philip De Tender, direktor za medije pri EBU-ju, in dodal, da je Sand sam "nadzoroval rast in razvoj Izbora za pesem Evrovizije skozi zadnje desetletje ter skupaj z državami članicami zasnoval najnaprednejšo zabavno oddajo na svetu".

Zato se mu zdi primerno, da bo Jon Ola Sand nadziral še svojo 10. Evrovizijo, preden se vrne v Solo in prevzame svoje nove dolžnosti pri NRK-ju.