Netta bo ena izmed gostov finala Evrovizije 2019. Foto: EPA

26-letna pevka je ob prvi obletnici zmage na največjem glasbenem tekmovanju na stari celini postregla s tretjim singlom Nana Banana. Izbrala je najboljši možen datum za promocijo, in sicer dan, ko se bo v Tel Avivu uradno začela Evrovizija 2019.

"Imela sem neverjetno leto in rada bi ga povzela," je ob izidu singla, ki obeta, da bo postal hit poletja, povedala pevka in dodala: "Nana Banana je osebnoizpovedna pesem in želim vas popeljati v moj mehurček, na svoje najbolj osebno mesto v preteklem letu."

Netta bo milijonskemu občinstvu novi singel predstavila 18. maja v finalu Evrovizije, zagotovo pa bo vse evrovizijske oboževalce spomnila tudi na pesem Toy, s katero je lani slavila na Portugalskem. Februarja je sicer izdala drugi singel Bassa Sababa.

Netta naj bi oder zasedla pred kraljico pop glasbe Madonno, ki naj bi zapela dve pesmi - eno izmed dobro znanih uspešnic, premierno pa naj bi predstavila tudi nov singel. Njen nastop naj bi stal milijon ameriških dolarjev, za plačilo pa bo poskrbel multimilijarder Sylvan Adams.

Netta - Nana banana

Netta - TOY - Israel - Official Music Video - Eurovision 2018

Netta - "Bassa Sababa" (Official Music Video) נטע ברזילי - באסה סבבה