Foto: AP

"To je album, na katerem drugi umetniki govorijo namesto mene, sem jim pa posodil svoj glas," je o albumu, naslovljenem Free, povedal Iggy Pop. Pri ustvarjanju albuma je sodeloval z džezovskim trobentačem Leronom Thomasom in kitaristko Sarah Lipstate.

Prihajajoči album, ki bo izšel na začetku septembra, bo nasledil leta 2016 izdani album Post Pop Depression.

Izdaji albuma bo 26. septembra sledila tudi knjiga Til Wrong Feels Right, v kateri bo glasbenik ponudil izbrane pesmi z nekaj umetniškimi deli in fotografijami ter pogledom na svojo kariero.

Iggy Pop je zaznamoval popularno kulturo 20. stoletja s svojimi uspešnicami, kot so Lust for Life, I'm Bored, Real Wild Child in Candy, ter z energičnimi in markantnimi odrskimi nastopi. V Sloveniji je do zdaj nastopil trikrat – leta 1993 in 2008 v Ljubljani, leta 1994 pa na izolskem stadionu.

Je poslednji živeči član prvotne postave The Stooges, skupine, ki je s svojo hripavo kakofonijo pomagala opredeliti glasbeni značaj Detroita, obenem pa pomenila vezni člen med rockom šestdesetih in eksplozijo panka, ki je sledila.