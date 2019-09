Soustanovitelj Metallice, glavni pevec in kitarist James Hetfield se že leta bori z odvisnostmi. Foto: EPA

"Svojim oboževalcem in prijateljem z žalostjo sporočamo, da moramo preložiti našo prihajajočo turnejo po Avstraliji in Novi Zelandiji," so izjavo za javnost začeli preostali člani zasedbe, Lars Ulrich, Kirk Hammett in Robert Trujillo. In nadaljevali: "Kot vas večina najbrž ve, se naš brat James že nekaj let bori z odvisnostjo. Zdaj je žal moral znova začeti program zdravljenja."

Ob tem so se oboževalcem znova opravičili, se jim zahvalili za razumevanje in podporo ter obljubili, da se bodo v tistem delu sveta oglasili "takoj, ko bosta zdravje in urnik to dopuščala".

Metallica bi morala svojo turnejo po Avstraliji začeti 17. oktobra in do 25. 10 odigrati pet koncertov, nato pa še štiri na Novi Zelandiji. Iz družbe Live Nation, ki je turnejo po deželi tam spodaj organizirala, so ob tem sporočili, da bodo kupcem povrnili denar, o alternativnih datumih turneje pa se še pogovarjajo.