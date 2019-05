The Cranberries (1989‒2019). Foto: EPA

Sestavljanje albuma iz nedokončanega materiala je velik zalogaj in preostanek skupine ali založba vedno tvegajo, da končni rezultat ne bo vreden imena ali veličine pokojnika oz. ne bo verodostojno odražal tistega, kar je izvajalec hotel.

Pogreb Dolores O'Riordan januarja lani. Foto: EPA

S tem so se spopadali tudi člani irske skupine The Cranberries po nenadni smrti svoje pevke, karizmatične Dolores O'Riordan.

Njihov osmi album je ravno začenjal dobivati obrise, ko je 46-letna pevka po večji količini zaužitega alkohola utonila v kadi londonskega hotela Park Lane Hilton januarja lani.

V mesecih pred svojo smrtjo je O'Riordanova v izjemnem ustvarjalnem zagonu posnela demoposnetke za 11 pesmi.

Njen tempo je bil tak, da so ji drugi člani le stežka sledili, navaja BBC. Njen prepoznavni glas nikdar ni zvenel bolje v pesmih, ki so obravnavale teme izgube in prebolevanja.

"Bila je zelo vznemirjena glede albuma in zelo strastna do njega, zato je na teh demoposnetkih resnično dala od sebe vse," je v pogovoru za BBC povedal kitarist Noel Hogan.

O'Riordanova ni skrivala, da se je bojevala z bipolarno motnjo, depresijo in alkoholizmom, a je bila v mesecih pred smrtjo v dobrem razpoloženju in v izjemnem ustvarjalnem zagonu. Foto: EPA

Po pogrebu v studio

Po pogrebu O'Riordanove se je skupina sešla, da bi preposlušala ves material, pri tem pa so ugotovili, da gre dejansko za izjemno celostno in povezano delo.

Z določeno mero tesnobe in strahu so se odločili, da album vseeno dokončajo, v ta namen pa so vpoklicali producenta Stephena Streeta.

"Vse skupaj je bilo zelo čustveno, ker je bilo komaj dva meseca po Doloresini smrti, zato smo bili še vedno v stanju nejevere. In taki smo hodili vsak dan v studio, si nadeli slušalke in tam je bila spet Dolores ‒ kot, da bi bila še živa in ti pela. Težko je bilo vse skupaj dojemati," je povedal Noel.

"A po nekaj tednih smo se začenjali zavedati, da pobito postopanje in negativne misli pesmim ne bodo delali nobenih uslug. Morali smo priti na dan z idejami, pesmi pa oblikovati v kar najboljšo različico. Ko smo se enkrat spravili v ta miselni okvir, je nedvomno pomagalo."

O'Riordanova je imela enega najprepoznavenjših vokalov v rockglasbi. Foto: EPA

Epitaf Dolores

"Bili smo zelo, zelo previdni," razlaga Noel. "Veliko posthumnih albumov, ki jih založbe izdajo, so zgolj neka krpanka tega in onega in se zdi, da se jih izdaja zgolj zato, da bi ljudje iztržili nekaj z njimi. A ta album je bil dejansko narejen iz ljubezni, da bi dokončali, kar smo začeli z Dolores."

Rezultat, album In The End, je časti vreden epitaf pokojni pevki, zbirka iskrenih, srce parajočih pesmi, ki lepo povzemajo krhkost in silovitost O'Riordanove hkrati, pri tem pa se izogne vsem pastem sentimentalnosti.

"Če bodo ljudje v naslednjih letih poslušali ta album in bili prepričani, da smo bili v studiu vsi štirje, ko smo snemali, je to največ, na kar lahko upamo," je povedal Noel.

The Cranberries so sicer že pred časom potrdili, da bo to njihovo zadnje delo, saj brez Dolores skupne glasbene poti ne mislijo nadaljevati. Skupina se je sestavila leta 1989 v Limericku na Irskem, leto dni pozneje pa se jim je pridružila Dolores. V 30 letih delovanja so izdali osem albumov.

*Spodaj lahko poslušate tri pesmi z zadnjega albuma.

The Cranberries ‒ All Over Now (Official Video)

The Cranberries ‒ Lost (Official Audio)