Vsakoletni koncert Poletna noč je dobil ime po skladbi, s katero je Marjana Deržaj leta 1964 zmagala na festivalu na Bledu. Foto: Arhiv RTV Slovenija

Koncert RTV Slovenija pripravlja v sodelovanju s Festivalom Ljubljana. Ob 21.00 bodo pod taktirko dirigenta Patrika Grebla ter v izvedbi Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija zazvenele največje uspešnice, ki jih je v zlati dobi slovenske popevke prepevala Deržajeva, med njimi Ko gre tvoja pot od tod, Vozi me vlak v daljavo, Kako sva si različna, Zvončki in trobentice, To je moj zlati sin, Orion, Telstar, Ko boš prišla na Bled, Zvezde padajo v noč, Valeta, V Ljubljano, Utrinek, Spomin, Čakam nate vsak večer, Ptičje strašilo in še mnoge druge, med katerimi seveda ne bo manjkala Marjanina Poletna noč. Prav po tej skladbi, s katero je Marjana leta 1964 zmagala na festivalu na Bledu, je vsakoletni koncert tudi dobil ime.

Na velikem odru galakoncerta bodo priljubljene slovenske uspešnice prepevali Darja Švajger, Nuša Derenda, Braco Koren, Eva Hren, Jadranka Juras, Katrinas, Nina Strnad, Ana Bezjak, Monika Avsenik, Anja Strajnar, Alenka Gotar, Anže Šuštar in Mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Poletni večer bo povezovala Bernarda Žarn.

Letošnja Poletna noč v poklon Marjani Deržaj

Skladbam na Poletni noči boste lahko v živo prisluhnili na Prvem programu Radia Slovenija, v posnetku pa si lahko prireditev ogledate v soboto, 29. junija, na TV SLO 1 ob 20.00.

Vstopnice so na voljo na www.ljubljanafestival.si, blagajni Križank, prodajnih mestih Eventima in na Petrolovih servisih.

Patrik Greblo, programski vodja Poletne noči, je v pogovoru za oddajo Poletna scena dejal: "Poletna noč je ena večjih glasbenih prireditev RTV Slovenija, to je večer, ko postrojimo vse naše čete. Gre za prireditev, s katero se želimo pokloniti velikanom slovenske glasbene scene. Marjana Deržaj je ena izmed velikank slovenske glasbe, ki pa je, če vprašate mene, precej pozno prišla na vrsto, morala bi biti med prvimi."

Poklon velikim imenom slovenske popevke in jubilejem

RTV Slovenija je poletno prireditev Poletna noč prvič organizirala na pobudo Jureta Robežnika, in sicer v posvetilo ob smrti Majde Sepe, nadaljevala pa z obeleževanjem obletnic velikih imen slovenske popevke ‒ skladateljev, tekstopiscev, pevcev ... V zadnjih letih smo jo posvetili Atiju Sossu, Majdi Sepe, Eldi Viler, Juretu Robežniku, Mojmirju Sepetu, Dušanu Velkaverhu, Elzi Budau, Jožetu Privšku ... Občasno je bila vsebina Poletne noči oblikovana okrog drugih dogodkov ali deležnikov, pomembnih v tradiciji slovenske popevke ter velikega revijskega orkestra kot sinonima za kakovostno slovensko glasbo, kakovostne in bogate orkestracije ter zrele pevske interpretacije (50-letnici Slovenske popevke, 90-letnici Radia in 60-letnici Televizije Slovenija). Gala koncert Poletna noč, ki vsako leto nastane v koprudukciji RTV Slovenija in Festivala Ljubljana, je postal že tradicionalna prireditev, ki obuja spomin na bisere iz zakladnice slovenske zabavne glasbe.

Kaj o Poletni noči pravi Patrik Greblo, njen programski vodja

Največji notni arhiv slovenskih skladateljev

Prireditev, kakršna je Poletna noč, je redka priložnost, ki poudarja bogastvo notnega arhiva RTV Slovenija, saj je ravno Nototeka Glasbene produkcije RTV Slovenija največji notni arhiv slovenskih skladateljev. Nototeka hrani notno gradivo več kot 15.000 glasbenih del, večinoma izpod peresa slovenskih skladateljev in aranžerjev, saj je bila RTV Slovenija glavni mecen in naročnik novitet in aranžmajev slovenskim glasbenim avtorjem za potrebe programa 90-letne radijske in 60-letne televizijske zgodovine. Gre torej za izjemno kulturno dediščino in glasbeno bogastvo slovenskega naroda, ki ga je ustvarila in ga še vedno hrani ter obuja prav RTV Slovenija. S prireditvijo, kot je Poletna noč, tem glasbenim delom znova damo veljavo, jih preigravamo in približamo te bisere ljudem, so še zapisali na RTV Slovenija.