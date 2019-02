Lani sta izdala svoj deveti studijski album. Foto: Organizator

Glasbenika bosta na koncertu v Kinu Šiška predstavila pregled svoje obsežne diskografije, ki zajema uspešnice, tudi največjo Rome Wasn’t Built In A Day, do svežega materiala z lanske devete plošče.

Zasedba Morcheeba, takrat še z Godfreyjevim bratom Paulom, je nastala v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja. Kombinacija ležernega trip hopa, soulovske čutnosti in psihedeličnih kitarskih poudarkov je hitro osvojila tako kritike kot poslušalce, skladbe, kot so Rome Wasn’t Built In A Day, Trigger Hippie in Love Is Rare pa so hitro postali stalnica tudi na radijskih postajah.

Uspehu je sledilo nemirno obdobje kadrovskih menjav, odhodov in prihodov, a dandanes se zdi zasedba znova čvrsta. Zasedba, ki je do zdaj prodala že več kot deset milijonov izvodov albumov, se je z dolgo kilometrino uveljavila tudi kot koncertna sila.

Kot smo se v Sloveniji lahko prepričali npr. na festivalih FUKSi in Schengenfest, v živo namreč poskrbijo za odličen nastop in glasbeno zabavo, ki tudi po zaslugi neverjetnega glasu Edwardsove ne uide kmalu iz spomina.