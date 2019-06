Glasbenih dogodkov tudi to poletje po Sloveniji ne manjka. Foto: Pixabay

Slovenija vsako poletje ponuja številne glasbene festivale. Nekateri so v znamenju domačih izvajalcev, drugi se osredotočajo na tujino. Eni so rezervirani za ljubitelje točno določene zvrsti, spet tretji ponujajo žanrsko raznolik program po principu "za vsakogar nekaj".

Festival Stellar Beat je namenjen ljubiteljem elektronskih ritmov. Foto: Organizator

Na MMC-ju smo na enem mestu zbrali pretežen del letošnjih poletnih festivalov, pri čemer smo se osredotočili na popkulturne, saj je glasbeno dogajanje na sončni strani Alp poleti zelo pestro in bilo dogodkov preprosto preveč, če bi hoteli v enem članku omeniti čisto vse.

Zagotovo smo kakšen dogodek (nenamerno) izpustili, pri nekaterih pa organizacija še ni povsem končana in jih zato na seznam nismo uvrstili. Pri tem velja omeniti, da so nekateri dogodki že razprodani, za večino pa je nakup vstopnic oz. udeležba še vedno mogoča.

Festival GorA RockA praznuje 15 let. Foto: Organizator

Festivali so razvrščeni časovno:

Festival Lent: 20. 6.-26. 6. 2019

Lokacija: Maribor

Cena: 25 evrov (oz. 15 za študente in dijake) za 10 dogodkov (Lenta) ali 15 evrov za en dan (dnevna Lenta) + doplačilo za t. i. najdogodke

Celoten program

Organizatorji Festival Lent opisujejo kot največji multikulturni in multižanrski poletni festival v tem delu Evrope. Združuje tako popularno kot resno glasbo, pa tudi kulinariko, druženje in druge aktivnosti. Letos organizatorji med najbolj zvenečimi imeni omenjajo Dubiozo Kolektiv, Joséja Jamesa, Magnifica, "fotra" Umeka, Urban & 4, pa Gibonnija, Parni Valjak itd. Organizatorji letos znova ponujajo paketni nakup vstopnic (t.i. Lento), s katero je mogoče obiskati 10 izbranih dogodkov, a je za ključne vseeno treba nekaj doplačati (doplačilo je nižje z Lento), pri čemer je višina doplačila odvisna od tega, kako zveneče je ime nastopajočih.

StellarBeat Music Festival: 21. 6.-24. 6. 2019

Lokacija: Jezero Rogoza, Hoče-Slivnica

Cena: dnevna vstopnica od 25 do 60 evrov (VIP), tridnevna od 40 do 150 evrov (VIP)

Celoten program

StellarBeat Music Festival bo med 21. in 24. junijem "zatresel" jezero v Rogozi, napovedujejo organizatorji. Na dogodku se bo zvrstilo več kot 40 DJ-jev iz vsega sveta, osrednje ime festivala bo Robin Schulz, navdušenci nad plesno glasbo pa bodo lahko uživali tudi v ritmih drugih tujih (Claptone, Mahmut Orhan, Burak Yeter) in domačih izvajalcev (Mike Vale, Kosta Radman, Vanilazz). Na Undetected odru se bodo zvrstili brazilska techno DJ-ka in producentka Fernanda Martins, Mladen Hristov, Mladen Tomić in mnogi drugi.

GorA RockA: 27.-30. 6. 2019

Lokacija: Šentviška Gora

Cena: 40 evrov

Celoten program

GorA RockA je nastala na ideji, zasnovati dobrodelen rock festival z dosegljivimi cenami za obiskovalce in z željo, da ekipa s skupnimi močmi in prostovoljnim delom ustvari nekaj novega, tako da izkupiček festivala namenijo lokalni skupnosti. Letos, ko festival praznuje 15 let obstoja, se bodo tam poleg avstrijske zasedbe Russkaja zvrstili pretežno domači glasbeniki, in sicer: Siddharta, Tabu, Magnifico, Orlek, Pero Lovšin s Španskimi borci, Koala Voice, Zmelkoow ... Dobrodelno noto festivala bodo letos še poudarili z dražbo, na kateri bodo ponudili podpisan dres kolesarskega šampiona Primoža Rogliča.

Švic (Študentski festival inteligence in cvička): 5. in 6. julij 2019

Lokacija: Velika Loka (Trebnje)

Cena: 24,90 evra za enodnevno, 34,90 evra za dvodnevno vstopnico

Celoten program

Sars, prljavo kazalište, MI2, Big Foot Mama, Rock Partyzani, Happy Ol' McWeasel, Ice on Fire ... bodo letos zabavali na dolenjskem festivalu inteligence in cvička v Veliki Loki pri Trebnjem, napovedujejo organizatorji, sočasno pa obljubljajo tudi pester dnevni program s športnimi igrami in vsesplošno zabavo.

Woodland: 6. julij 2019

Lokacija: Pristava nad Stično

Cena: od 18 evrov

Celoten program

Woodland festival poteka v osrčju narave v Pristavi nad Stično v bližini Ivančne Gorice in je namenjen ljubiteljem elektronskih ritmov. Obiskovalce bodo zabavali domače in tuje zasedbe ter izvajalci, kot so italijanski duo Marnik, slovensko-hrvaška naveza Vanillaz, Avadox, Moe, Tricky Gullivan, Frank Kvitta, Svetec, Goncalo M, Gumja itd.

Pivo in Cvetje: 11.-14. julij 2019

Lokacija: Laško

Cena: Za tridnevno kampiranje 25 evrov. Posamezni dogodki so brezplačni.

Celoten program

Festival, ki že desetletja slavi tam zvarjeni hmeljni napitek, se je že lani vrnil k preverjeni brezplačni različici. Tudi letos bo glasbeno dogajanje osredotočeno na tri odre: ob enem bodo prišli na svoj račun ljubitelji popa in rocka (Alice Francis, Tabu, Lusterdam, Rival Sons, Šank Rock, Magnifico, Opča Opasnost, Poison Garden, Big Foot Mama, Koala Voice, Voodoo Vegas), pod drugim se bo plesalo na elektronske ritme (Lim Nylon, Blu3, Angel Anx, GT, Deyko, Cassper, Marina Karamarko, GregX, The Frog b2b Mistina in Veztax), pri tretjem pa se bodo zabavali ljubitelji narodno-zabavnih ritmov in starih uspešnic (Veseli svatje, Ansambel Saše Avsenika, Mambo Kings, Jan Plestenjak, Goran Karan ...)

MetalDays: 21. 7. - 27. 7.

Lokacija: Tolmin

Cena: Tridnevna festivalska vstopnica s kampiranjem od 175 evrov; enodnevna vstopnica 65 evrov

Celoten program

Festival MetalDays tudi letos nudi pester glasbeni program z več kot 100 nastopajočimi izvajalci, ki nastopajo na treh festivalskih odrih. Poleg glasbe bo lahko več kot 12.000 obiskovalcev, kot jih pričakujejo, uživalo na dveh festivalskih plažah, organizatorji pa pripravljajo tudi bogat obfestivalski program in pestro kulinarično ponudbo.

Castle Kolpa Music Festival: 31. 7.-4. 8. 2019

Lokacija: Fara

Cena: 49,90 evrov za festivalsko vstopnico, kampiranje od 12,90 (standard) do 84,90 (glamping).

Celoten program

Festival ob reki Kolpi v občini Kostel ponuja petdnevno dogajanje na dveh odrih, kjer se bodo zvrstili številni domači in tuji izvajalci. Od Skindred, Soulfly in Dub FX do Siddharte, Parnega Valjaka, Pankrtov, zasedb Elvis Jackson, Psihomodopop ... ter Sander van Doorn, Umek, Jay Hardway itd. na odru elektronske glasbe.

TrNOVfest: 1.-31. avgust 2019

Cena: 5 evrov na dan oz. dogodek

Celoten program

Od 1. do 31. avgusta bo tradicionalni glasbeni festival v središču Ljubljane, ki se letos ponaša z novim imenom, ponujal glasbene užitke. Odprli ga bosta zasedbi Hamo & Tribute 2 Love in Buržuazija 1. avgusta ter sklenili skupini Tabu in Traffic Religion zadnji dan avgusta. Vmes so napovedani še Rambo Amadeus, Bohem, Moonlight Sky, Zabranjeno pušenje, Noctiferia, Nipke in N'toko, Soul Fingers, Zaklonišče prepeva in številni drugi.

Punk Rock Holiday: (5.) 6.-9. 8. 2019

Lokacija: Tolmin

Cena: 120 evrov za festivalsko vstopnico

Celoten program

Tudi festivala Punk Rock Holiday verjetno ni treba posebej predstavljati. Mednarodno priljubljeni (in skoraj že povsem razprodani) festival bo tokrat na sotočje Tolminke in Soče pripeljal zveneča imena, kot so NOFX, Descendents, Pennywise, Propagandhi, Frank Turner, Good Riddance, Ignite ... Festival, ki je ime Tolmin ponesel v svet, tudi letos ponuja dve festivalski plaži in sproščeno vzdušje, obljubljajo organizatorji.

Overjam reggae festival: 15.-18. 8. 2019

Lokacija: Tolmin

Cena: 100 evrov za festivalsko vstopnico, 39 evrov za enodnevno

Celoten program

Alborosie, Israel Vibration in Queen Ifrica pa so nosilni izvajalci letošnjega reggae festivala Overjam, ki bo ljubitelje tovrstne glasbe znova razveseljeval na Sotočju v Tolminu. Poleg omenjenih bodo nastopili še številni drugi, kot so Ward 21, Junior Kelly, Cali P, Zion Train itd.

#FUKSi - Festival urbane kulture Slovenija: 30. in 31. 8. 2019

Lokacija: Ljubljana

Cena: 25,90 za dva večera, 12,90-17,90 za dogodek

Celoten program

Na zadnji počitniški vikend bo #FUKSi z dvema block partyjema v Tobačni znova dvignil urbani utrip prestolnice z zelenim, trajnostno naravnanim povezovanjem ustvarjalnih energij na odru in pod njim, obljubljajo organizatorji. Med nastopajočimi bodo Röyksopp, David Morales, Sladica ft. DJ Zeds & friends, Pure Oldies in drugi.