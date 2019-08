Foto: EPA

Gre za delež od dohodka javno izvajanega umetniškega dela oziroma tantieme, tožbo pa so vložili za uspešnico Lose Yourself in več kot 200 drugih Eminemovih skladb.

V tožbi so zapisali, da so bile pesmi na Spotifyju predvajane več milijardkrat, založba Eight Mile Style pa za to ni prejela ustreznega izplačila.

"Platforma ni izplačala ustreznega honorarja za vsa ta predvajanja, temveč se je odločila za popolnoma naključna plačila, ki skupaj nanesejo za zgolj košček celotnega honorarja," so zapisali. Poleg tega trdijo še, da je Spotify kršil dele novega zakona, s katerim želijo poenostaviti proces plačevanja glasbenikov in ustvarjalcev za pretočno predvajanje.

Tožbo je v sredo v Nashvillu vložil odvetnik Richard Busch, ki je sicer v preteklosti pomagal družini pevca Marvina Gaya zmagati v tožbi proti Robinu Thickeju in Pharrellu Williamsu zaradi skladbe Blurred Lines.

Skupno naj bi bili dolžni več kot 36 milijonov dolarjev

"To je izjemno pomembna tožba za čisto vse ustvarjalce, ki svojo glasbo ponujajo na digitalnih platformah. Postavlja pomembna vprašanja v povezavi s tem, kako poskrbeti za odgovornost podjetij, če je delo uporabljeno brez dovoljenja oziroma primernega plačila," je Busch razložil za CNN.

Spotify naj bi skladbo Lose Yourself iz leta 2002 in tudi mnoge druge uvrstil v kategorijo, v kateri so zbrana dela z neznanimi avtorji. Založba v tožbi trdi, da je absurdno, da platforma ne bi mogla najti lastnikov avtorskih pravic za "eno najbolj znanih skladb v zgodovini".

Eminemov predstavnik za odnose z javnostmi je sicer dejal, da sam glasbenik ni neposredno povezan z incidentom, temveč njegova založba, ki si lasti pravice za njegove skladbe z začetka kariere.

V tožbi zahtevajo 150 tisoč dolarjev za vsako izmed 243 skladb, kar skupno nanese več kot 36 milijonov dolarjev.