The Chainsmokers skupaj ustvarjata in nastopata od leta 2012, ko sta začela z remiksi glasbenih uspešnic drugih avtorjev. Foto: EPA

V zadnjih 12 mesecih sta Američana Drew Taggart in Alex Pall, ki glasbo ustvarjata pod imenom The Chainsmokers, zaslužila dobrih 41 milijonov evrov, kar je skoraj sedem milijonov evrov več, kot jih je zaslužil Calvin Harris. 35-letni Britanec je padel na tretje mesto, na drugo mesto se je s 46 milijoni evrov prihodka namreč uvrstil DJ Marshmello.

V prvo peterko DJ-jev, ki so v zadnjem letu zaslužili največ, so pri Forbesu uvrstili še dva ameriška DJ-ja – Steve Aoki je v žep pospravil 27 milijonov evrov, Diplo pa 22,5 milijona evrov. To so zneski pred plačilom davka.

Calvin Harris si je naziv največjega zaslužkarja med DJ-ji lastil od leta 2013. Foto: EPA

The Chainsmokers sta največjo prepoznavnost dosegla z uspešnico Closer. Skladba, pri kateri je sodelovala tudi pevka Halsey, je bila jeseni leta 2016 celo najbolj predvajana pesem v diskotekah in klubih v ZDA. Glavni vir zaslužka za 34-letnega Alexa Palla in pet let mlajšega Drewa Taggarta je trenutno mesto stalnega rezidenta v dveh lasvegaških klubih – SX Nightclubu in Beach Clubu, kjer The Chainsmokers vrtita od leta 2017, nedavno pa sta sodelovanje podaljšala še za naslednji dve leti. V preteklem letu sta nastopila tudi na številnih festivalih in zasebnih dogodkih, zaslužila pa sta tudi na račun avtorskih pravic. DJ-ja se bosta v kratkem začasno poslovila od Las Vegasa in se septembra podala na turnejo, na kateri bosta predstavljala svoj najnovejši album World War Joy.

Od petega do desetega mesta največjih zaslužkarjev med DJ-ji so se uvrstili še Tiësto (24 milijonov), Martin Garrix (21,5 milijona evrov), David Guetta (16 milijonov evrov), Zedd (15 milijonov evrov) in Armin Van Buuren (13,5 milijonov evrov).