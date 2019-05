Dekle si je zlomilo nekaj kosti, za didžeja pa je bil skok usoden. Foto: Facebook

Po poročanju tujih medijev se je nenavadna nesreča zgodila v soboto v letovišču Hillstone Villas na indonezijskem otoku Bali. Glasbenikova ruska pomočnica Zoia Lukiantceva je padla z zasebne terase z bazenom nekaj metrov v globino in si zlomila nogo ter še nekaj drugih kosti.

Ko je 42-letnik s pravim imenom Adam Neat videl, kaj se ji je zgodilo, je skočil skozi steklena vrata, da bi ji pomagal. A pri tem je dobil hude ureznine in je umrl zaradi izgube krvi. Tamkajšnja policija je sporočila, da je bil v dogajanje vpleten alkohol.

"Adamovi sorodniki in prijatelji so na poti na Bali, da bodo uredili vse formalnosti. Prosimo za zasebnost ob tej tragični izgubi," je zapisano na didžejevi Facebook strani.

Adam Sky je bil najbolj priznani avstralski didžej in eden najbolj znanih didžejev na svetu. Posebej veliko oboževalcev je imel v Aziji, kjer so ga izglasovali za tretjega najbolj priljubljenega didžeja na celini. Imel je stalno bivališče v Singapurju, sodeloval pa je tudi z Davidom Guetto in Afrojackom. Med njegove najbolj znane pesmi sodijo Illogical, Larynx in Kreatine.

Adam Sky - Illogical