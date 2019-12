Madonna na koncerte sicer pogosto zamuja, skoraj nikoli pa jih ne odpove. Foto: AP

“Želim si, da veste, kako zelo mi je žal,” je na božični večer, zgolj dve uri pred začetkom koncerta, na svojem Instagram profilu napisala 61-letnica. Ameriška pevka, znana predvsem po uspešnicah Like a Virgin, Material Girl in Like A Prayer, je na svojem družbenem omrežju objavila fotografijo s predhodnega koncerta in jo podpisala z naslednjimi besedami: “Med sobotnim koncertom sem zaradi bolečin, ki so zadnjih nekaj dni bile neopisljive, bila v solzah. Vsaka pesem je bila molitev, da mi uspe priti do naslednje in tako do konca koncerta. Moje molitve so bile uslišane – uspelo mi je. Čeprav vidim sebe kot bojevnico, saj nikoli ne odneham, popustim ali obupam, moram tokrat poslušati svoje telo. Vsa ta bolečina mi nekaj sporoča. Želim si, da veste, kako zelo mi je žal.”

Pevka se je zadnjih nekaj dni mudila po zdravniških pregledih, kjer je opravila številne preiskave. Svetovali so ji, da, v kolikor želi nadaljevati s turnejo, počiva. Madonna, ki sicer svoje koncerte le redko odpoveduje, je bila v sklopu trenutne turneje Madame X konec novembra to že primorana storiti, poroča Fox News. “Nikoli nisem pustila, da bi me poškodba ustavila, vendar tokrat moram sprejeti, da smo ljudje in ni nič narobe, če kdaj pritisnemo na gumb za premor.” je še zapisala. “Hvala vsem za razumevanje, ljubezen in podporo,” se je zahvalila svojim oboževalcem in jim zaželela lepe praznike.

Ni sicer popolnoma jasno, kakšna zdravstvena težava jo pesti, a septembra je oboževalcem na koncertu v San Franciscu povedala, da ima natrgane kolenske vezi in druge težave s kolenom, zaradi česar so večerne "ledene kopeli" njena stalnica.

Vzporedno s pevkino medicinsko dramo se odvija tudi pravni spor z njenim nekdanjim možem Ritchiejem. Ta je v ponedeljek na vrhovno sodišče na Manhattnu vložil pravne dokumente za izvršitev razveze.