Foto: EPA

Na festivalu, ki bo potekal med 7. in 13. avgustom, bo zelo pestro, saj bo več kot 1.000 dogodkov na 60 različnih prizoriščih.

V ospredju je seveda glasba, organizatorji kot glavna imena izpostavljajo Eda Sheereana (7. avgust), Franz Ferdinand (8. avgust), The National (10. avgust), Post Malone (11. avgust), Florence + The Machine (12. avgust), Twenty One Pilots in Foo Fighters (13. avgust).

Festival je lani pritegnil rekordnih 565.000 obiskovalcev.

Prvi festival Sziget sta leta 1993 organizirala prijatelja Karoly Gerendai in Peter Sziami Müller. Na prvem festivalu so našteli 43.000 obiskovalcev, večinoma iz Madžarske, ki so uživali v 200 koncertih, 80 filmskih projekcijah in 40 gledaliških predstavah.