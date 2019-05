Skupina zadnja štiri leta ni bila aktivna. Foto: EPA

Skladba Alligator je prva, ki so jo predstavili po albumu Beneath the Skin iz leta 2015, z njo pa napovedujejo tudi novo studijsko ploščo.

Čeprav se je skupina s tem singlom malenkost odmaknila od prvenca My Head Is an Animal, pa najnovejša pesem vseeno vsebuje nekatere elemente, ki so jih uspeli vzpostaviti na drugi plošči, že omenjeni Beneath The Skin.

Of Monsters And Men - Little Talks (Official Video)

Avtorica skladbe je pevka zasedbe Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, ob njenem izidu pa so člani dejali, da so izredno navdušeni nad prvimi melodijami iz prihajajočega albuma. "Ta pesem predstavlja naše navdušenje in energijo nad tem, da smo tudi uradno nazaj. Komaj čakamo, da z vami lahko delimo še več glasbe in vas ponovno srečamo na koncertih."

Ob singlu so potrdili, da bo izid studijske plošče še v letu 2019, vendar točnega albuma za zdaj še niso razkrili.

Med drugim so pri ustvarjanju sodelovali z Rickom Costeyjem, ki se je produkcijsko podpisal pod lanski album zasedbe Muse z naslovom Simulation Theory.