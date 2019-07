36-letna igralka Ana Dolinar Horvat je na Instagramu objavila fotografijo novorojenca, ki sta ga z možem, gledališkim režiserjem Sebastijanom Horvatom, poimenovala Lun.

"Na svet smo na sobotno nevihtno noč spravili malega angela. Bil je prelep in blažen porod na našem domu. Rodil se je ob prisotnosti obeh sester, očeta, babice in doule. Nikoli ne bom pozabila, kakšno podporo in ljubezen sem čutila ob porodu. Ni besed, s katerimi bi lahko opisala, kaj vse ste mi dali tisto noč, ko sem stopila v tako svet in ranljiv proces. Rodila sem pod svojimi pogoji, ob svojem času in obkrožena z ljudmi, ki so mi zaupali. V zameno sem dobila izkušnjo, ki me je spremenila. Tisto noč se je rodilo moje sonce, z njim pa tudi nova ženska. Moj dragi Lun, končno si me našel in me za vedno spremenil. Zaljubljeni in presrečni smo, življenje je neverjetno dobro," je izkušnjo poroda pod objavo strnila 36-letnica.

Ana Dolinar Horvat in Sebastijan Horvat sta sicer že starša dveh deklic, leta 2011 sta se razveselila Ronje, štiri leta pozneje pa sta posvojila deklico Nano Amo iz Gane.