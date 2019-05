Nosečnost je par razkril na sinočnji premieri filma Pokemon. Foto: AP

31-letna Livelyjeva je na rdeči preprogi pozirala z 42-letnim soprogom, zvezdnikom filma Pokemon Ryanom Reynoldsom.

Par, ki se je poročil leta 2012, ima že štiriletno hčerko James in dve leti staro Inez. Otroka vzgajata stran od hollywoodskih žarometov, v idiličnem Bedfordu v zvezni državi New York.

Reynolds je nedavno povedal za revijo People, da z Livelyjevo, prav tako igralko, nikdar ne delata hkrati, saj želita družino ohranjati skupaj.

Igralca že imata dve hčerki, stari štiri in dve leti. Foto: AP

"Z Blake ne snemava filmov hkrati. Če ona snema na Tajskem, jaz pa v Vancouvru, se preprosto nikdar ne bi videla. Delujeva kot enota, in to se je za naju izkazalo res super," je dejal. "Otroka sta z nama in družina ostaja skupaj, in kjer je družina, je dom. Tako, da ne glede na to, ali smo v Španiji ali Utahu ali New Yorku, dokler smo skupaj, smo doma."

Obožujeta starševstvo

Je pa Reynolds priznal, da so tudi slabe strani takega aranžmaja. "Običajno, ko sem na letalu z otrokoma, na neki točki vstanem in prosim stevardeso, če lahko zapustim letalo," se je pošalil. "V 99 odstotkih primerov mi rečejo, ne, prosim, ostanite na svojem sedežu. Tako, da mi ne preostane drugega, kot da spet sedem in hrepenim po odrešitvi v smrti."

Za Entertainment Tonight pa je povedal: "Krasno je videti, kako moja starejša hčerka skrbi za mlajšo. Levji kralj je imel prav! Krog življeja res obstaja."

In čeprav je kanadski igralec trenutno premočno v manjšini, kar se tiče testosterona v gospodinjstvu Reynolds-Lively, pa to ne pomeni, da nujno upa, da bo tretji otrok fantek.

Pred časom je namreč dejal, da je bilo rojstvo hčerke zanj izpolnitev vseh sanj. "Če bi lahko imel devet hčerk, bi bil navdušen. Resnično bi bil," je dejal igralec, ki na splošno uživa v starševstvu. "Ni boljšega. To je dejansko najlepša stvar, kar se ti lahko zgodi," je povedal zvezdnik Deadpoola lani.

Livelyjeva se z njim očitno strinja, saj je sama dejala, da, si želi "30 otrok". "Resno, če bi lahko izpljunila celo leglo, bi jih."

Reynolds je bil pred Livelyjevo poročen s Scarlett Johansson, še prej pa zaročen z Alanis Morissette, medtem ko je bila Livelyjeva v zvezi z Leonardom DiCapriem in svojim soigralcem iz serije Opravljivka Pennom Badgleyjem.