Charlize je na podelitvi nagrad dejala: 'Verjetno moji hčerki težko razumeta, zakaj sem tukaj, namesto da bi z njima še 30-ič gledala film Mama mia!." Foto: Reuters

44-letna oskarjevka, ki prihaja iz Južne Afrike, se je v nedeljo v Los Angelesu udeležila prireditve Hollywood Film Awards. Na vprašanje, ali meni, da je podeljevanje ločenih nagrad za ženske in moške kategorije še potrebno, je dejala, da ne in da upa, da bodo kmalu podeljevali spolno nevtralne nagrade.

Takšne nagrade, ki ne razlikujejo glede na spol, so že v veljavi na MTV-jevih filmskih in televizijskih nagradah. Hiša MTV se je namreč leta 2017 odločila, da ukine kategorijo za najboljšo igralko in najboljšega igralca in uvede skupno nagrado za igralske dosežke. Najpomembnejše glasbene nagrade v svetu, grammyji, pa poznajo spolno nevtralne nagrade že od leta 2012, pišejo ameriški mediji.

Charlize z Jacksonom leta 2015, ko je bila še v zvezi z igralcem Seanom Pennom, Foto: Reuters

Theronova tudi pri vzgoji svojih otrok ne dovoli, da bi jo omejevali pogledi na vzgojo. Tako je dejala, da se do sedemletnega Jacksona, ki se je rodil kot biološki deček, obnaša, kot da je deklica. Jackson namreč pogosto nosi oblekice, zato je Charlize medijem pojasnila: "Da, tudi sama sem mislila, da je deček. A ko je bila stara tri leta, me je pogledala in rekla: 'Jaz nisem fant!' Tako sem spoznala, da imam pravzaprav dve čudoviti deklici, ki ju želim zaščititi kot vsi starši na svetu." Poleg Jacksona ima tudi triletno hčerko August.

"Ne morem jaz odločati, kdo in kaj bosta moja otroka. Rojena sta bila točno takšna, kot jima je bilo namenjeno in tudi pri odraščanju ju ne bom omejevala. Moje delo kot starš je le, da ju spodbujam in imam rada ter poskrbim, da bosta imela vse, kar potrebujeta za izpolnitev svojih sanj," je dejala.

V katero kategorijo sodi Sam Smith?

Vse več pozivov je tudi na Otoku, naj prireditelji prenehajo s tradicionalno delitvijo glasbenih in filmskih nagrad po spolu. Zagovorniki novosti kot primer navajajo izjemno uspešnega pevca Sama Smitha, ki je dejal, da se ne identificira glede na spol.

"Si, kar si ... svojevrstna kreacija. Tako si jaz razlagam spol, nisem niti moški niti ženska, temveč plavam nekje vmes," je pojasnil marca. Dodal je, da je bil pogosto razklan med telesom in umom, ter priznal, da občasno razmišlja kot ženska. "Ne vem, kako se to uradno poimenuje, a počutim se ravno toliko ženska kot moški." V preteklosti je večkrat razmišljal celo o tem, ali morda potrebuje spremembo spola, a da je na koncu ugotovil, da to ni potrebno.