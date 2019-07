"Ko jem v restavracijah, prosim za zasebno sobo, saj me ljudje sicer fotografirajo in snemajo, kako jem," je povedal Ed Sheeran. Foto: Youtube/Heinz Ketchup

V intervjuju, ki ga je z britanskim pevcem opravil priljubljeni ameriški radijski voditelj Charlamagne Tha God, je glasbeni zvezdnik Ed Sheeran povedal, da resnično ne mara, da ga ljudje fotografirajo ali se želijo fotografirati z njim. "Nimam težav s tem, da se z ljudmi pogovarjam. Moti me, ko me snemajo ali zgolj strmijo vame. Pri tem se počutim zelo nelagodno ... Kot da ne bi bil človek," je dejal Sheeran.

"Nimam težav s tem, da se z ljudmi pogovarjam. Moti me, ko me snemajo ali zgolj strmijo vame," je o interakcijah z oboževalci povedal Sheeran. Foto: Reuters

"Če želijo pristopiti do mene in se pogovarjati, tudi če se nismo še nikoli spoznali, naj kar pridejo. Kar me zmoti in uniči lep trenutek, je, ko me takoj po pogovoru prosijo za fotografijo," je povedal 28-letni avtor številnih glasbenih uspešnic.

Če ga oboževalka ali oboževalec prosi za fotografijo, to po njegovem mnenju uniči še tako pristno interakcijo in v njem vzbudi tesnobo: "Degradira te in postaneš zgolj 15 všečkov na nekem Instagram profilu. To je vse, kar si ..."

"Ko jem v restavracijah prosim za zasebno sobo, saj me ljudje sicer fotografirajo in snemajo, kako jem. Pri tem se počutiš kot žival v živalskem vrtu," je dejal Sheeran, ki se kljub vsemu zaveda svojega položaja.

"Ne mislim se pritoževati, imam odlično službo in življenje. Ampak takšnim situacijam bi si želel izogniti," je dejal Sheeran, ki je pred nekaj dnevi predstavil nov studijski album No. 6 Collaborations Project, pri nastanku katerega so sodelovali številni glasbeni zvezdniki, kot so Eminem, 50 Cent, Bruno Mars, Skrillex, Cardi B in Justin Bieber.