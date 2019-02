V protitožbi zahteva simboličen en dolar odškodnine. Foto: Reuters

72-letni Terry Sanderson je tožbo proti hollywoodski zvezdnici vložil prejšnji mesec, v njej pa je zahteval 3,1 milijona dolarjev odškodnine, saj trdi, da je igralka "smučala objestno" in povzročila smučarsko nesrečo, v kateri je utrpel poškodbe možganov in štiri zlomljena rebra, temu pa dodaja, da zaradi nesreče trpi tudi osebnostno.

Zvezdnica v 18 strani dolgi protitožbi trdi, da je bila krivda njegova ter da jo toži zgolj zato, ker bi rad izkoristil njeno slavo in bogastvo. Od njega zahteva simbolični en dolar odškodnine.

Zapisala je, da je v Utahu uživala na smučarskih počitnicah s svojo družino, potem pa je on priletel v njen hrbet. V tožbi je podrobno opisala tudi samo nesrečo in zapisala, da je bil Sanderson tisti, ki se je zaletel v njo, potem pa naj bi se ji še opravičil in zatrdil, da ni poškodovan.

Zahteva tudi vračilo sodnih stroškov

"Gwyneth je bila pretresena in tisti dan ni več smučala, čeprav je bilo šele jutro," je zapisano v sodnih dokumentih. "Ni bil nezavesten, temveč je takoj po trku vstal in se obrnil proti njej. Gospa Paltrow je nato izrazila svojo jezo glede tega, da se je zaletel vanjo, nakar se ji je moški opravičil."

Igralka dodaja, da ker so bile njene poškodbe dokaj minimalne, v tožbi zahteva zgolj simbolično odškodnino v višini enega dolarja, hkrati pa tudi povračilo sodnih stroškov in stroškov odvetnikov, saj "se morajo ukvarjati s to tožbo brez podlage", še poroča BBC.

Odvetnik upokojenega zdravnika Bob Sykes se je na protitožbo odzval v pisni izjavi za Reuters, v kateri trdi, da so vse njene trditve lažne. "Jasno je, da je nesrečo povzročila ona, saj je imel Sanderson na smučišču prednost. Žalostno je, da igralka o dogodku ni povedala resnice."