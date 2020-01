Univerza je Clintonovi že lani podelila tudi častni doktorat, ob izbiri za rektorico pa so jo pohvalili kot mednarodno priznano voditeljico in zgled družbi.

Hillary Clinton. Foto: EPA

Kot so utemeljili na univerzi, si je Clintonova dolga leta prizadevala za mir, stabilnost in gospodarsko prenovo Severne Irske. Za to si je prizadevala že kot prva dama ZDA, kot žena predsednika Billa Clintona, nato pa tudi kot državna sekretarka v administraciji predsednika Baracka Obame.

"Sekretarka Clintonova je pomembno pomagala Severni Irski," je ob imenovanju 72-letne Clintonove za rektorico sporočil predsednik senata univerze Stephen Prenter.

Prva ženska na položaju

Clintonova bo 11. rektorica te šole in hkrati prva ženska na tem položaju, katerega mandat traja pet let.

Sama je bila ob sprejetju položaja počaščena. "Gre za veliko čast, da sem postala rektorica kraljičine univerze, ki jo imam zelo rada in sem z njo vzpostavila močne stike," se je odzvala. "Ponosna sem, da bom njena ambasadorka in ji pomagala pri krepitvi njenega slovesa," je dodala.

Njena funkcija je predvsem ceremonialna. Kot je razvidno s spletne strani univerze, ima položaj tri glavne naloge: vodenje slovesnosti ob podelitvi diplom, delovanje kot ambasador in svetovanje podrektorju Ianu Greeru ter preostalemu osebju.