Boris Johnson je vedno slovel po svojih nediplomatskih izjavah (in to čeprav je bil zunanji minister). Leta 2007 je tako Hillary Clinton primerjal s "sadistično medicinsko sestro v umobolnici". Za nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo pa je med drugim zapisal, da Obama kot "delno Kenijec" zaradi "rodu ne mara britanskega imperija". Foto: AP

"Rad slikam, rad izdelujem stvari, rad ... rad izdelujem modele avtobusov," je Johnson skoraj sramežljivo priznal voditelju radijske oddaje talkRADIO Rossu Kempsellu. Ta, očitno presenečen nad odgovorom, le ponovi: "Modele avtobusov?"

"Torej, kar delam ... ne mislim modelov avtobusov, ampak delam ... Vzamem ... Vzamem stare, hm, ne vem, lesene zabojčke ... in jih pobarvam in imajo ... Na primer, če gre za škatlo, v kateri sta bili prej dve steklenici vina. In taka škatla ima ... to ... to ... neko razdelilno zadevo in jaz to spremenim v avtobus in narišem potnike ... Vas to res zanima?" nadaljuje Johnson.

Ko novinar odvrne: "Torej, izdelujete avtobuse, tako se zabavate." Johnson zatrdi: "Ne, jaz slikam potnike, ki se zabavajo. Na čudovitem avtobusu, nizkoogljičnem, takšnem, kot smo jih mi uvedli v Londonu, ki zmanjšujejo izpuste CO 2, zmanjšujejo didušikov oksid (smejalni plin, op. a), zmanjšujejo onesnaževanje."

V nadaljevanju pogovora je nato razkril še, da ne gleda televizije, da večinoma ne spremlja športa (razen tenisa) in da je nekoč med tekmo kriketa zaspal.

Videoposnetek pogovora (v angleškem jeziku)

Boris Johnson rad izdeluje modele avtobusov

Policijsko posredovanje zaradi prepira

Konec prejšnjega tedna se je sicer Johnson znašel na naslovnicah zaradi precej resnejše teme: na domu ga je namreč zaradi suma družinskega nasilja obiskala policija, ki sta jo poklicala najbližja soseda 55-letnega politika in njegove 31-letne partnerice Carrie Symonds, ker sta slišala hud prepir in zvoke, ki so se slišali kot fizično nasilje.

Fotografija, objavljena v Daily Mailu, naj bi neuradno nastala v Sussexu pred nekaj meseci, posnela pa naj bi jo Carriejina prijateljica s prenosnim telefonom. Po pisanju nekaterih britanskih medijev naj bi fotografijo posredovala Carrie, da bi s tem utišala govorice, da sta se z Johnsonom razšla. Foto: Daily Mail

Izkazalo se je, da soseda (gre za Toma Penna in Eve Leigh) Johnsonu močno politično nasprotujeta in da sta prepir, med katerim naj bi Carrie vpila na Borisa, naj "se spravi dol z nje" in naj jo pusti pri miru, nato pa se je slišalo razbijanje krožnikov in/ali kozarcev, najprej posnela in šele potem poklicala policijo. Po dogodku sta posnetek predala časopisu Guardian. Policija je oba, tako Johnsona kot Symondsovo zaslišala, a ni opazila znakov kaznivega dejanja. Sodeč po posnetku, naj bi bil povod za prepir kozarec vina, ki ga je Johnson polil po svetlem kavču.

V ponedeljek presenetila ljubeča fotografija

Ne 31-letna strokovnjakinja za odnose z javnostmi ne najverjetnejši naslednik Therese May po dogodku o njem nista želela govoriti, Johnson pa je znova ponovil svoje siceršnje stališče: da o zasebnosti v medijih ne razpravlja. Zato je britansko javnost še toliko bolj presenetila ponedeljkova izdaja časopis The Daily Mail, v kateri so objavili fotografijo Johnsona in Symondsove, na kateri sedita za mizo na vrtu, se držita za roke in si ljubeče zreta v oči. Pri časopisu niso želeli pojasniti, od kod jim fotografija, navedli niso nobenega vira (tiskovne oz. fotoagencije ali fotografa), politik pa ni želel povedati, ne kdaj je bila posneta ne kdo jo je posredoval javnosti.

Ni znal povedati, kdaj je fotografija nastala

V boju za vodjo torijcev sta od osmih kandidatov ostala le še dva, nekdanji in zdajšnji zunanji minister: Jeremy Hunt in Boris Johnson. O tem, kdo bo vodil konservativce in s tem Združeno kraljestvo, odločajo člani stranke po pošti. Izidi bodo znani 23. julija. Foto: AP

Odzivi so bili seveda pričakovani: od posmeha zaradi očitne narejene sproščenosti zaljubljencev na fotografiji do opozarjanja na nedoslednosti – kritiki so tako najprej opazili, da ima na fotografiji Johnson daljše lase in da je očitno minilo že nekaj mesecev, odkar je fotografija nastala. Kar je seveda naprej vodilo k špekulacijam, ali ni Johnsonova ekipa fotografijo posnela za vsak primer, če bo treba kdaj polepšati politikovo javno podobo.

Olja na ogenj namigovanj je prilil še en radijski intervju – z Nickom Ferrarijem za LBC –, ko je Johnson moral oz. skušal odgovarjati na vprašanja o fotografiji, a javnost na koncu ni izvedela nič. Johnson je ves čas momljal, a na vprašanji, kdaj je bila fotografija posneta in kdo jo je posnel, ni znal (smiselno) odgovoriti.

Boj s Huntom očitno ne bo lahek

Nekdanji londonski župan, predtem pa poslanec in novinar, se verjetno tudi zaradi tega zadnje dni spoprijema z vse večjim upadom podpore: po poročanju Reutersa, ki navaja Mail on Sunday, je še v četrtek 36 odstotkov vseh vprašanih menilo, da bi bil Johnson najboljši premier, za Jeremyja Hunta, trenutnega zunanjega ministra, ki se z Johnsonom poteguje za položaj vodje konservativcev in s tem položaj premierja, pa se je odločilo 28 odstotkov vprašanih. A že v soboto se je razlika zmanjšala v korist Hunta na 32 % za Johnsona in 29 za Hunta.