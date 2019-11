Zaslovela je v seriji Girls. Foto: AP

K razkritju jo je spodbudila objava fotografije enega izmed medijev, na kateri je oblečena v spalno srajco. "Lahko bi se počutila neprijetno ob teh fotografijah, verjetno je bil to tudi namen tistega, ki jih je objavil, vendar mi ni, niti malo," pojasnjuje 33-letnica. Fotografije so bile objavljene le nekaj dni po noči čarovnic, vendar zvezdnica ni želela lagati, da je to njen kostum ob omenjenem prazniku, ki ga v Ameriki na veliko praznujejo. "Šla sem do zdravnika in želela sem se počutiti udobno," ob tej pojasnitvi pa se je še sarkastično obregnila ob pevca Justina Bieberja, ki je med bivanjem v hotelu nosil zgolj copate.

Zvezda televizijske serije Girls, se je s svojo objavo na Instagramu pošalila, da v teh časih ne potrebuje le podpore svojih prijateljev, s tem pa ciljala na palico, na katero se opira na fotografiji. Leta in leta se je upirala čemur koli, kar bi ji olajšalo premikanje in fizično stanje nasploh: "Bala sem se, da bom ob tej palici videti čudno, vendar je z njo vse toliko lažje. Zdaj mi ni treba celega dneva preživeti v postelji."

Ehlers-Danlosov sindrom po svetu prizadene enega na 5.000 prebivalcev. Kakor Lena sta tudi pevka Sia in igralka Jameela Jamil eni izmed mnogih, ki bolehata za omenjeno boleznijo. "Kljub temu živimo svoje sanje, dosegamo zastavljene cilje in živimo čudovito življenje," sklene svojo pripoved in sprašuje svoje sledilce o njihovem dnevu.