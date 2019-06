Danes zvezdnik ustvarja samostojno. Foto: EPA

V intervjuju za avstralsko revijo Men's Health Australia je spregovoril o zelo občutljivi temi. Čeprav se življenja zvezdnikov na prvi pogled pogosto zdijo popolna, je velika medijska izpostavljenost za posameznike izjemna obremenitev. Prepoznavnost je še posebej kočljiva za tiste v najstniških letih, ki stres, s katerim se spoprijemajo, pogosto blažijo z opojnimi substancami.

"Ko imaš na stotine koncertov, na katerih vedno znova prepevaš istih 22 pesmi, moraš to pač oddelati, čeprav se ti ne ljubi in nisi srečen," je dejal o svojem takratnem položaju. Pred nastopi je zato velikokrat pil alkohol, v njem je po njegovih besedah našel "tisto, kar mu je pomagalo obvladovati stres".

"Velikokrat sem bil jezen ali slabe volje, pa sem to moral nekako prekriti," je še dejal in pojasnil, da je bilo glasbeno potovanje z One Direction sicer zelo zabavno, a na trenutke tudi precej destruktivno, toksično.

Fantje so s turnejami namreč rušili rekorde, danes pa ustvarjajo na samostojnih poteh. Zasloveli so po tem, ko so nastopili na tekmovanju The X Factor, Liam pa je v intervjuju med drugim navedel tudi, da je bil njihov uspeh posledica "gole sreče".