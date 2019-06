"Reči, da sem bila razočarana nad člankom, bi bilo milo rečeno," je zapisala Madonna na Instagramu. "Zdi se, da preprosto ne moreš spremeniti družbe in njene neskončne potrebe po omalovaževanju in poniževanju tistih, za katere vedo, da delajo dobro. Še posebej žensk."

Pevka je svoj bes uperila v Timesov izčrpni portret, naslovljen Madonna pri šestdesetih, ki ga je napisala Vanessa Grigoriadis. V njem Grigoriadisova Madonno sicer močno opeva, a je Madonno zmotila novinarkina osredotočenost na njeno starost in "trivialne" zadeve.

"Novinarka, ki je napisala ta članek, je preživela dneve, ure in mesece z mano ter je bila povabljena v svet, v katerega večina ljudi nima vpogleda," je zapisala Madonna.

"A se je odločila osredotočiti na trivialne in površinske zadeve, kot so etnično poreklo moje dvojnice, material mojih zaves in postregla z neskončnimi komentarji o moji starosti, ki je ne bi nikdar omenila, če bi bila MOŠKI!"

N. Y. T. – "ustanovni oče patriarhije"

"Ob tem članku se počutim posiljeno. In da, imam pravico uporabiti to analogijo, glede na to, da sem bila posiljena pri 19 letih," je še dodala.

"Še en dokaz več, da je častitljivi N. Y. T. eden od ustanovnih očetov patriarhije. In jaz pravim, SMRT PATRIARHIJI, izvezeni globoko v tkanino družbe. Nikdar se ne bom nehala bojevati, da bi jo izkoreninila."

V Timesovemu članku je Madonna prav tako uporabila termin "posiljena", ko je opisala, kako se je počutila, ko so leta 2015 na splet pricurljale nedokončane pesmi njenega albuma Rebel Heart precej pred uradno izdajo tega.

Grigoriadisova je v članku ob tem zapisala, da se ni počutila med intervjujem dovolj lagodno, da bi Madonni razložila, da se "ženske dandanes trudijo, da ne bi uporabile te besede metaforično".

Ne Grigoriadisova ne New York Times se na Madonnine pritožbe nista odzvala.