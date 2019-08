Ob preteklih dveh božičnih okrasitvah je Melania naletela tako na pohvale kot na kritike. Foto: Reuters

Sporočilo za javnost govori o okrasitvi "ljudske hiše", za kar potrebujejo prostovoljce. Vsi zainteresirani kandidati, ki bi radi pomagali pri okraševanju Bele hiše, se lahko prijavijo do 27. avgusta, ali so izbrani, pa bodo izvedeli do konca septembra. Bela hiša prav tako poziva glasbenike, med njimi srednješolske orkestre, pevske zbore in zabavljače z božičnimi temami, naj se prijavijo za priložnost za decembrski praznični nastop.

Melania Trump je doslej že dvakrat prevzela odgovornost za praznično okrasitev Bele hiše, za kar si je prislužila pohvale in tudi kritike. Prvič leta 2017, ko so kritiki njeno okrasitev Bele hiše označili za slog Cruele De Vil iz zgodbe o 101 dalmatincu, lani pa naj bi božično okrasje spominjalo na televizijsko serijo Deklina zgodba (The Handmaid's Tale).

Kakšno božično okrasitev Bele hiše si je prva dama omislila lani in predlani, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji (1-6 2017, 7-12 2018).