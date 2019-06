Simson je zaradi napada na dva preprodajalca njegovih športnih spominkov v zaporu odslužil devet let. Foto: AP

Dolg sodni proces, ki so ga množično spremljali po vsem svetu, je leta 1995 Simpsona obtožbe umora nekdanje soproge Nicole Brown in Rolanda Goldmana oprostil, saj je njegovemu odvetniku sodišče uspelo prepričati o spornosti dokazov DNK, ki so bili takrat še relativno nov dokazni material.

Vseeno pa je izgubil v civilni tožbi družin umorjenih, kar ga je finančno uničilo in je šel v osebni stečaj, zaradi česar se je moral posloviti tudi od športnih pokalov, prstanov in podobnih dragocenih predmetov.

Osredotoča se na pozitivne stvari

Ob 25-letnici umora je Simpson v intervjuju za AP razložil, da je njegovo življenje "čisto v redu".

"Ni se nam treba vračati v preteklost in ponovno doživljati najhujšega dneva naših življenj," je razložil in dodal, da je to tema, ki se je nikoli več ne bo dotaknil. "Jaz in družina smo stopili korak naprej in zdaj živimo v območju, ki mu radi pravimo 'območje brez negativizma'. Osredotočamo se na pozitivo."

Foto: Reuters

Odkar je bil leta 2017 izpuščen iz zapora, Simpson živi precej stran od žarometov. Čeprav so mnogi pričakovali, da se bo po odsluženi kazni vrnil na Florido, pa so ga prijatelji v Las Vegasu prepričali, naj tam ostane kljub primeru, zaradi katerega je moral odslužiti devet let zaporne kazni.

V intervjuju je razložil še, da še vedno verjame, da kazen, ki mu je bila naložena, ni bila poštena, a da jo je sprejel in tudi pošteno odslužil.

Sojenje stoletja

Vse do leta 1994 je bil Simpson ameriški javnosti poznan predvsem kot nekdaj izjemno uspešen športnik, lastnik nekaj rekordov v ameriškem nogometu in občasni filmski igralec. Potem pa se je 17. junija 1994 zaradi bega z avtomobilom pred policijo pojavil v neposrednem prenosu na večini ameriških televizij in s tem zapisal v zgodovino. Simpson je s pištolo v roki na sopotnikovem sedežu forda bronco, ki ga je vozil njegov prijatelj Al Cowlings, dve uri bežal pred policijo, čemur je sledilo eno najodmevnejših sojenj v zgodovini.

Leta 2007 pa je v hotelu v Las Vegasu skupaj s petimi kolegi napadel dva zbiratelja športnih spominkov. Zbiralcema je odvzel dva predmeta, za katera je trdil, da pripadata njemu in sta mu bila odtujena. Takrat je bil O. J. Simpson obsojen na najmanj devet in največ 33 let zapora, leta 2017 pa je bil pogojno izpuščen.